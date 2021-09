Dia da banana: 7 receitas simples e nutritivas com banana

Conhecida por ter um alto teor de fibras, a banana é uma ótima fonte de micronutrientes – como potássio e magnésio – e é extremamente importante para a função muscular. Naturalmente isenta de gordura e colesterol, ela facilita a digestão e consegue dar o impulso de energia necessário para as atividades do dia a dia, uma vez que também melhora o humor e ajuda na sensação de felicidade.

Além desses benefícios, a fruta ajuda ainda no fortalecimento dos ossos, no controle da glicemia, na prevenção de doenças cardiovasculares e revigora o sistema imune devido à alta quantidade de vitamina C – sem contar a diminuição das cãibras que ela traz.

Celebrando o Dia da Banana, comemorado em 22 de setembro, o Freeletics, aplicativo líder em exercícios físicos e estilo de vida com uso de inteligência artificial, reuniu sete receitas fáceis e nutritivas com a fruta. Confira:

Bolo de banana simples

Ingredientes

1 banana madura

50g de farinha integral

1 colher de chá de fermento em pó

5 colheres de chá de óleo de coco

½ colher de chá de canela em pó

Modo de preparo

Pré-aqueça o forno a 180ºC Amasse a banana com um garfo. Aqueça o óleo de coco (reserve uma colher de chá para untar) e misture com a banana amassada, a farinha integral e o fermento em pó, até que a massa fique homogênea Unte uma pequena forma com o que restou do óleo de coco e coloque a massa. Asse por cerca de 40 minutos, ou até dourar

Pão de banana individual

Ingredientes

½ banana madura

1 ovo

50g de iogurte grego

30g de aveia em flocos finos

1 colher de sopa de amêndoas moídas

½ colher de chá de cacau em pó

1 colher de chá de mel

½ colher de chá de óleo de coco

½ colher de chá de coco em flocos

Modo de preparo

Pré-aqueça o forno a 180ºC Unte uma forma pequena com óleo de coco Amasse a banana e misture com os ovos, o iogurte, a aveia, as amêndoas moídas, o cacau em pó e o mel. Despeje a mistura em uma forma e asse por cerca de 15 minutos, até que o pão esteja dourado Sirva com coco ralado por cima

Milkshake de banana com cereja

Ingredientes

100g de cerejas congeladas

½ banana

250ml de leite desnatado

Opcional: baunilha fresca

Modo de preparo

Bata todos os ingredientes em um liquidificador até que esteja homogêneo. Coloque a baunilha e sirva gelado

Mingau de aveia e banana

Ingredientes

80g de aveia

160ml de água

1 banana

4 colheres de chá de mel

Opcional: baunilha fresca

Modo de preparo

Aqueça água em uma panela, acrescente a aveia e deixe cozinhar em fogo baixo por cerca de 15 minutos. Mexa de vez em quando para formar um purê grosso Corte a banana em fatias ou amasse-a com um garfo e misture com mel na aveia cozida. Tempere com baunilha fresca, se desejar

Mingau snickers

Ingredientes

50g de aveia em flocos finos

200ml de leite desnatado

1 colher de sopa de cacau em pó

1 colher de chá de pasta de amendoim

1 banana madura

1 pitada de sal

200g de iogurte desnatado

Modo de preparo

Em uma frigideira, aqueça o leite desnatado com um pouco de sal. Mexa a aveia e o cacau e deixe cozinhar em fogo baixo por cerca de 15 minutos. Mexa de vez em quando até que vire um purê consistente Tire a frigideira do fogo e mexa a manteiga de amendoim e a banana. Amasse a banana com um garfo enquanto a encorpora ao mingau Sirva o mingu junto com iogurte

Muffin de banana

Ingredientes

3 ovos

2 bananas maduras

150g de framboesa

½ colher de chá de óleo de coco

Modo de preparo

Pré-aqueça o forno a 200ºC Amasse as bananas com um garfo e bata com os ovos Unte nove formas de cupcake com óleo de coco e coloque algumas framboesas no fundo. Despeje a mistura de banana com ovos até a metade das formas e asse por cerca de 15 minutos

Shake de banana com canela

Ingredientes

300ml de leite desnatado

400g de iogurte desnatado

1 banana

2 colheres de chá de pasta de amendoim

1 colher de chá de canela em pó

Modo de preparo

Bata todos os ingredientes em um liquidificador até que fique cremoso