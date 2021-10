Dia das Crianças: aprenda a fazer uma sobremesa prática e deliciosa

Comemorado em 12 de outubro, o Dia das Crianças é o momento ideal para demonstrar todo o amor e carinho pelos pequenos. Além dos presentes, uma ótima alternativa é preparar um cardápio especial com guloseimas que eles adoram. Para isso, Mimoo, marca de alimentos saborosos e que cabem no seu bolso, trouxe uma dica prática que tem tudo a ver com a criançada.

O Sorvete de Requeijão é uma opção diferente de sobremesa, que rende cerca de oito porções e promete agradar a todos. Confira abaixo o modo de preparo das receitas e Feliz Dia das Crianças!

Sorvete de Requeijão

Ingredientes:

2 latas de leite condensado

2 latas de creme de leite sem soro

2 potes de Requeijão Cremoso Mimoo

1 saquinho de gelatina incolor

Modo de preparo:

– Bata todos os ingredientes no liquidificador e coloque em uma forma de pudim.

– Coloque no freezer por 4 horas.

Dica:

– Como acompanhamento, use geleia de frutas vermelhas, goiabada ou outra de sua preferência.

Tempo de preparo: 4h

Rendimento: 8 porções