Dia de Finados: confira o funcionamento dos cemitérios na cidade de Carpina

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente do Carpina adotou algumas orientações e recomendações para visitação dos cemitérios São Sebastião, no centro, e Campo da Saudade, no Bairro de Santo Antônio.

Neste Dia de Finados (02) os cemitérios estarão abertos ao público, das 7h às 18hs. Equipes estarão controlando o fluxo de pessoas, para evitar aglomeração com a quantidade máxima de 50 pessoas.

Será obrigatório o uso de máscaras e recomenda-se que os visitantes utilizem luvas descartáveis e evitar contato com túmulos. No local, será disponibilizado álcool 70%, para higienização das mãos. Pessoas do grupo de risco e crianças menores de 12 anos devem evitar visitação.

Diferente dos outros anos não haverá a celebração das missas de Finados nos cemitérios, apenas na Igreja Matriz de São José nos horários das 7hs, 9hs, 11hs, 17hs e 19hs e Matriz de Santo Antônio às 7hs e 19hs, e nas capelas de Nossa Senhora do Carmo 9hs, Santo Pio 10hs e Nossa Senhora de Fátima 17hs.

Devido às restrições para combater a COVID-19 foi proibida a comercialização de flores e velas nas aproximações dos cemitérios. A medida causou um impacto econômico para algumas famílias que tradicionalmente investem nesse setor.

Devido o feriado apenas os serviços essenciais estão funcionando.