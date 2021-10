Dia do idoso: atividade física na terceira idade demanda cuidados especiais

O envelhecimento da população brasileira já é uma realidade. Um levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostrou que entre 2012 e 2019 houve um aumento de 29,5% de pessoas pertencentes a este grupo etário. Nesse contexto, encontrar formas de preservar a qualidade de vida dos idosos se torna cada vez mais uma prioridade, e a prática de atividades físicas exerce um papel importante nesse processo. No entanto, os especialistas alertam para os cuidados especiais exigidos por essa população.

Renata Cristina Magalhães é professora da disciplina Fisioterapia da Saúde do Idoso no Centro Universitário Newton Paiva . Na avaliação dela, deve haver um cuidado especial na escolha da atividade a ser realizada pelo idoso. “Como tratam-se de pessoas mais frágeis, existe um risco de que determinados exercícios atrapalhem em vez de ajudar. O ideal é que se busque atividades de intensidade leve e moderada, tais como pilates, dança, hidroginástica e caminhada. Atividades de fortalecimento como a musculação também são recomendadas, desde que sejam supervisionadas”, orienta.

A especialista ressalta ainda a importância do acompanhamento de um profissional da saúde para pessoas dessa faixa etária. É a partir dele que devem ser identificadas as demandas e fragilidades específicas. No entanto, ela explica que, mesmo no caso do envelhecimento saudável – ou seja, ausência de comorbidades – existe uma perda natural das capacidades cardíacas e respiratórias, podendo resultar em limitações.

Segundo Renata, um dos pontos mais importantes a respeito da prática de atividades físicas por idosos é a instrução adequada. “Além das chances de não obter os resultados desejados, fazer exercícios sem o devido acompanhamento pode aumentar o risco de lesões. É importante contar sempre com a presença de um educador físico ou, em casos de limitações pré-existentes, um fisioterapeuta, que possui conhecimento sobre as patologias mais comuns entre esse público”, afirma a professora da Newton Paiva.

Aumento da qualidade de vida

A atividade física é recomendada pelos profissionais de saúde em todas as fases da vida, mas na terceira idade ela adquire um papel fundamental. “Com o envelhecimento há um declínio funcional. A pessoa perde massa muscular, condicionamento e capacidade respiratória. O exercício é uma alternativa para compensar essas perdas e manter o idoso ativo e saudável pelo maior tempo possível”, analisa Renata.

A professora chama atenção ainda para o fato de que quem possui o hábito de se movimentar obtém melhoras na qualidade de vida e na saúde mental, principalmente em atividades em grupo que permitem a socialização. Além disso, os exercícios ajudam na manutenção da força e do equilíbrio, tornando-se aliados importantes na prevenção de quedas.