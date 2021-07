Diabéticos: A importância de hidratar a pele

O Diabetes é um problema relacionado à falta de absorção de açúcar, porém a doença pode afetar o maior órgão do corpo humano, a pele. Um dos problemas é o ressecamento da pele, que afeta um em cada três portadores da doença. Com isso, podem surgir dermatites, ainda mais quando aliada a banhos muito quentes, ainda mais frequentes no inverno, e falta de hidratação. Com o tempo, se a infecção não é tratada com muito cuidado, ela pode evoluir e alcançar o músculo, a gordura e até os ossos.

Quando o indivíduo é portador de diabetes, a pele ressecada se torna um incômodo mais recorrente, visto que a hidratação natural é menor do que a de pessoas que não estão nessa condição, principalmente em áreas como as mãos e os cotovelos.

No entanto, considerando todas as consequências do diabetes para a pele, é possível viver de forma confortável ao tratar a doença e tomar alguns cuidados básicos para manter a pele hidratada e livre de machucados. Quem tem a doença deve se preocupar com todos os aspectos provenientes do problema, que vão desde os níveis de açúcar no sangue, controle da dieta, praticar atividade física e utilizar cremes específicos para a pele diariamente para evitar a desidratação e o ressecamento.

Pensando no conforto e alívio dos pacientes, DiabetTX, marca especialista na pele do diabético, oferece uma linha de cremes que hidratam a pele extremamente seca e aliviam a aspereza causada pelo ressecamento, promovendo uma sensação de alívio imediato.

Os produtos DiabetTX possuem o selo de qualidade da Associação Nacional de Atenção ao Diabetes (ANAD) e são testados e aprovados na pele de diabéticos. DiabetTX Creme Hidratante Plus Ureia é um produto enriquecido com 10% de Ureia, ingrediente reconhecido por sua alta propriedade hidratante. Hidrata imediatamente e restaura a barreira protetora natural da pele, evitando a perda de água e protegendo de futuros danos. A ureia é uma substância natural do corpo presente nas camadas superiores da pele, sendo vital na manutenção da hidratação natural. Quando os níveis de ureia diminuem drasticamente, a pele perde humidade, resseca e aparecem rachaduras. Os cremes que incluem esse ingrediente proporcionam ureia na sua forma mais natural, protegendo a humidade da superfície da pele, mantendo-a suave e macia.

Outro produto para ajudar nos cuidados dos pacientes com diabetes é DiabetTX Creme Corporal, que foi desenvolvido para peles extremamente secas e que apresentam vermelhidão e descamação. O creme foi desenvolvido com o intuito de aliviar a aspereza causada pelo ressecamento extremo de todo o corpo (exceto rosto), principalmente nas regiões dos pés, mãos, cotovelos, joelhos e calcanhares. Sua formulação contém capsicum, responsável pelo estímulo à circulação; alantoína para acalmar e proteger a derme; triglicerídeos caprílicos com ação emoliente, e L-Arginina, ingrediente fundamental para a devolução de elasticidade e resistência à pele.

Para utilizar, basta passar o produto em movimentos circulares até absorção completa. A sensação de alívio é imediata e seu uso contínuo dá a derme elasticidade e resistência.