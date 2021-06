Dicas para cuidar da oleosidade da pele durante o inverno

Quem convive com a pele oleosa deve sentir um alívio no inverno. Afinal, com as baixas temperaturas, a pele passa a produzir menos sebo. Porém, isso não é totalmente positivo: a pele pode acabar ficando muito ressecada durante a estação, o que pode, inclusive, aumentar o surgimento de acne.

• Mas então é necessário ficar mudando a rotina de skincare conforme as estações do ano? Sim! A dermatologista Dra. Juliana Tepedino (CRM-RJ 5287019-6) explica: “As mudanças na temperatura e umidade do ar causam respostas na pele que precisam ser acompanhadas pela rotina de cuidados. Para as peles oleosas, o maior risco são as higienizações com ingredientes muito abrasivos que podem deixar a pele ressecada e opaca em temperaturas mais frias. O melhor é aplicar uma solução higienizadora mais suave”. Por isso, é preciso rever sua rotina de skincare nessa estação, dando mais atenção à hidratação, além de tomar cuidado com alguns hábitos comuns nesse período.

• Os banhos quentes nessa época do ano são recorrentes, mas nada benéficos para a pele que já está sofrendo com o ressecamento por conta do frio. Essa prática aliada a sabonetes que removem o sebo natural da pele, podem gerar alguns incômodos. “O ressecamento causado pelo banho quente pode causar alguns desconfortos, como irritação da pele, vermelhidão e até coceira”, reforça a dermatologista.

• No skincare, a hidratação é a palavra-chave. A pele oleosa precisa de hidratação durante todo o ano, inclusive no inverno, pois é esse passo na rotina de skincare que irá ajudar a manter uma textura macia e controlar o surgimento da acne. A limpeza é essencial para que os poros não sejam obstruídos, porém, devem ser evitados sabonetes que deixam a pele muito seca ou sensibilizada. “Vale ressaltar que higienizar o rosto mais do que duas vezes por dia pode causar um efeito rebote e deixar a pele ainda mais oleosa”, complementa a dermatologista.

Para entender melhor as recomendações para cada pele, é essencial consultar um dermatologista, que vai indicar os melhores cuidados para manter a pele bonita e saudável durante o inverno.