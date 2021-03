Diocese de Nazaré celebra a Festa de São José, mas sem a presença de fiéis

Após as novas medidas restritivas decretadas pelo Governo do Estado de Pernambuco, no último dia 15 de março, através do Decreto nº 50.433, em prol da redução urgente da disseminação da COVID-19, igrejas e demais templos religiosos podem abrir para atividades administrativas e realização de celebrações transmitidas pelos meios de comunicação.

Em novo comunicado, divulgado na manhã de ontem (17), a Diocese de Nazaré, reforçando as medidas (para este período e já para a Semana Santa), determinou que as celebrações eucarísticas devem acontecer sem a presença de fiéis, a portas fechadas e, se possível, com transmissão pelos meios de comunicação. Procissões também não serão realizadas, para evitar aglomerações.

Por essa razão, a partir desta quinta-feira (18), a programação das festividades em honra a São José, em algumas paróquias, será mantida, mas sem a participação de fiéis, apenas com o presidente da celebração, equipes de liturgia e canto e a pastoral da comunicação (Pascom).

Apesar dos tempos difíceis, as comemorações em honra a São José, Patrono Universal da Igreja, não deixaram de acontecer, ainda que de modo diferente. Para bem celebrar o seu padroeiro, e com a segurança necessária neste momento, muitas paróquias precisaram se reinventar, obedecendo as orientações das autoridades competentes acerca das celebrações e atividades pastorais neste tempo de pandemia.

Neste ano, houve um destaque todo especial para as novenas, rezadas diariamente por um sacerdote (convidado ou o próprio pároco, vigário ou administrador paroquial). Um subsídio foi disponibilizado pelo bispo diocesano, Dom Francisco de Assis Dantas de Lucena, em reunião com os padres das paróquias que têm São José como padroeiro. No material, um roteiro que inclui orações, cânticos, meditações e exposição do Santíssimo Sacramento.

A motivação para as reflexões foi a Carta Apostólica PATRIS CORDE, do Papa Francisco, por ocasião do Ano de São José, instituído pelo Pontífice para celebrar os 150 anos da declaração do esposo de Maria e pai adotivo de Jesus como Padroeiro da Igreja Católica.

“Todos podem encontrar em São José – o homem que passa despercebido, o homem da presença quotidiana discreta e escondida – um intercessor, um amparo e uma guia nos momentos de dificuldade” (Papa Francisco – Patris corde).

Confira como fica a programação para esta sexta-feira, 19 de março de 2021, dia de São José, em cinco paróquias da Diocese de Nazaré:

CARPINA

Dia da festa: missa às 06h, 09h e 13h. Após a celebração das 13h, passeio motorizado com a imagem do santo, acompanhado por carro de som, pelas principais ruas da paróquia, sem a presença de fiéis.

Toda a programação será transmitida pelas redes sociais da Paróquia São José de Carpina: Facebook, Youtube e Instagram.

FEIRA NOVA

Dia da festa: 10h (Missa Solene), 16h (Missa de encerramento presidida pelo Padre Francisco Valdemar; em seguida, procissão com o carro andor, sem a participação dos fiéis, pelas principais ruas da cidade, clamando a Deus pelo fim da pandemia).

Toda a programação será transmitida pelas redes sociais da Paróquia São José de Feira Nova: Facebook e Youtube

FREI MIGUELINHO

Dia da festa: 06h (Alvorada com repique do sino), 09h30 (Solene concelebração eucarística presidida pelo Pe. Regivânio Maciel), 15h30 (Celebração eucarística presidida pelo bispo diocesano, Dom Francisco Lucena; em seguida, percurso com a imagem de São José, no carro andor, percorrendo algumas ruas da cidade, sem participação de veículos e fiéis).

Toda a programação será transmitida pelas redes sociais da Paróquia São José de Frei Miguelinho: Facebook e Youtube

SURUBIM

Dia da festa: 10h (Missa solene) e 15h (Missa de encerramento); às 16h percurso com a imagem de São José pelas ruas da cidade, no carro andor e sem a presença de fiéis.

Toda a programação será transmitida pelas redes sociais da Paróquia São José de Surubim: Facebook e Youtube

VERTENTES

Dia da festa: 06h (celebração eucarística), 09h (Missa Solene presidida pelo bispo diocesano, Dom Francisco Lucena), 15h (missa de encerramento, seguida de passeio motorizado com a imagem de São José pelas principais da cidade, sem a presença de fiéis).

Toda a programação será transmitida pelas redes sociais da Paróquia São José de Vertentes: Facebook e Youtube