Diocese de Nazaré celebra sua excelsa padroeira, Nossa Senhora da Conceição

No dia 08 de dezembro, a Igreja Católica celebra o Dogma da Imaculada Conceição de Maria. Nesta data, e nos dias que a antecedem, paróquias e comunidades dedicadas a este título – revelado por Nossa Senhora à Santa Bernadette nas aparições de Lourdes – realizam seus festejos. A Diocese de Nazaré tem ainda mais motivos para comemorar, uma vez que este território diocesano é confiado à proteção de Nossa Senhora da Conceição, sua padroeira.

Nesta Igreja Particular, seis paróquias são dedicadas a Nossa Senhora da Conceição: Ferreiros, João Alfredo, Nazaré da Mata, Orobó, Passira e Timbaúba (Mocós). Mas as comemorações acontecem em todo o território diocesano, inclusive em muitas capelas que também recebem este título. Os festejos em honra à Imaculada Conceição contam com a oração do terço, ofício, novenas, missas e, neste ano, carreata com a imagem da santa pelas principais ruas da comunidade (medida adotada em função da pandemia da Covid-19).

Na Igreja Catedral, em Nazaré da Mata-PE, a 181ª Festa de Nossa Senhora da Conceição, com o tema: “Maria, sacrário vivo do Pai”, começou no dia 29 de novembro e segue até a próxima terça-feira (08). Todos os dias acontecem a oração do Ofício da Imaculada Conceição, às 06h, a recitação do Terço Mariano, às 18h, a novena, às 18h30, e a celebração eucarística, às 19h.

No dia 08 de dezembro, a programação começa às 06h, com uma alvorada festiva. A solene concelebração eucarística será às 09h, na Catedral Diocesana, sob a presidência do bispo de Nazaré, Dom Francisco de Assis Dantas de Lucena. O encerramento acontece, à tarde, a partir das 16h, com a carreata com a imagem da padroeira percorrendo algumas ruas da cidade, seguida da Santa Missa, em frente à Igreja Catedral.

Na última reunião do clero, realizada no dia 01 de dezembro, no Centro Diocesano Pastoral, em Carpina-PE, Dom Lucena convidou os padres das paróquias mais próximas, em razão das restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus, a participarem da missa solene em honra à Nossa Senhora da Conceição. Os demais sacerdotes e o povo de Deus em geral podem acompanhar, em espírito de unidade, a transmissão da celebração pelas redes sociais da Paróquia Nossa Senhora da Conceição de Nazaré da Mata.