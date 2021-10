Diocese de Nazaré promove live formativa sobre a etapa diocesana do Sínodo dos Bispos

No próximo dia 23 de outubro, sábado, às 21h, a Diocese de Nazaré promove uma live formativa sobre a etapa diocesana do Sínodo dos Bispos, evento que será realizado em outubro de 2023, no Vaticano, e tem como tema “Por uma Igreja sinodal: comunhão, participação e missão”.

A formação será dada pelo padre Alúsio Ramos (representante do clero de Nazaré) com mediação do padre Pedro Nascimento (coordenador diocesano de Pastoral). Juntos, eles refletirão sobre tópicos como sinodalidade, escuta, eclesialidade, mudança pastoral, evangelização, dentre outros.

Serão apontadas, também, durante a conversa, algumas orientações sobre como esse “Caminho da Escuta” deve acontecer nas paróquias, comunidades, movimentos, pastorais, vida consagrada e no contexto social como um todo da Igreja Particular de Nazaré, a partir do documento preparatório e do questionário enviado pela Secretaria Geral do Sínodo.

A live formativa pode ser acompanhada pelo canal no Youtube Pascom Diocese de Nazaré