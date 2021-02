Diocese de Nazaré realiza ato em memória das vítimas da COVID-19, nesta segunda-feira

A Diocese de Nazaré, localizada na cidade de Nazaré da Mata Norte, por meio da comunidade, realiza nesta segunda-feira (22), um ato em homenagem às vítimas de covid-19. O evento será transmitido pelo telejornal Bom Dia PE, da Globo Nordeste.

A mobilização é para alertar sobre o perigo do vírus que, em 2020, matou dezenas de pessoas na cidade. Além disso, o novo vírus vem provocando inúmeros óbitos, reflexo de uma alta taxa de contaminação da doença no município.

A solenidade será presidida pelo Bispo Dom Francisco de Assis Dantas de Lucena e Pe. Pedro Francisco do Nascimento, e tem início às 6h, na igreja Catedral, localizada na Praça João XXIII, centro da cidade.

No local, será organizado um grande painel com fotografias de todas as vítimas da COVID-19 da cidade que será colocado em frente à igreja. Os registros devem trazer nomes, idades, bairros e data do falecidos.

A ação é uma maneira de chamar atenção da população para esse momento de solidariedade e de cuidado com a saúde, reforçando a necessidade do uso de máscaras, álcool 70% e distanciamento social.

Também como parte das homenagens, será realizado o ‘badalar dos sinos’ em memória a cada uma das vítimas. Na ocasião, será realizada a leitura dos nomes de todas as pessoas que foram mortas pelo vírus na cidade.

Logo em seguida, por volta das 6h30, o Bispo Dom Lucena e Pároco Pedro Nascimento, celebram uma missa em homenagem a todos os falecidos.

Para evitar aglomerações, a missa será realizada com portões fechados.