Diocese de Nazaré recebe doação da Arquidiocese de Natal para vítimas das chuvas

A paróquia de Goiana, Zona da Mata Norte de Pernambuco, recebeu, nesta quarta-feira, 1º de junho de 2022, doações de alguns municípios da Diocese de Nazaré e também do Rio Grande do Norte-RN, por meio da Arquidiocese de Natal.

O bispo diocesano, Dom Francisco de Assis Dantas de Lucena, esteve outra vez em Goiana para acompanhar de perto os trabalhos realizados pela Paróquia Nossa Senhora do Rosário, no tocante à arrecadação e distribuição de donativos às famílias afetadas pelas chuvas.

Em vídeo gravado para a Pascom Goiana, Dom Lucena agradeceu a todos pelo gesto de solidariedade, especialmente à Arquidiocese de Natal, através do padre Antonio Nunes, que entregou 10 toneladas de alimentos, roupas e materiais de higiene pessoal para as pessoas vitimadas pelas fortes chuvas nas cidades da diocese que estão em situação de emergência.

O padre José Edson (pároco de Goiana) também expressou sua gratidão: “queremos agradecer a Paróquia Nossa Senhora Aparecida, de Natal-RN, na pessoa do padre Nunes, pelo gesto de solidariedade ao nosso povo de Goiana e região”.

O padre Antonio Nunes, em vídeo, declarou que “o caminhão está cheio de amor; gestos de amor, gestos de solidariedade, gestos de partilha”.

No território da Igreja Particular de Nazaré, a cidade de Goiana foi uma das mais atingidas. O Rio Goiana transbordou e deixou mais de 500 pessoas desabrigadas. São moradores das comunidades de Impoeira, Baldo do Rio, Vila Operária, Curtume e Bom Tempo.

SOS GOIANA E REGIÃO – SOLIDARIEDADE QUE TRANSFORMA

Paróquias e comunidades da Diocese de Nazaré estão empenhadas na arrecadação de alimentos não perecíveis, roupas, agasalhos e materiais de limpeza e higiene pessoal para as famílias afetadas pelas fortes chuvas dos últimos dias. Igrejas matrizes, capelas, secretarias e salões paroquiais estão funcionando como pontos de coleta para os donativos.

Conforme orientação do bispo diocesano, essas doações devem ser enviadas, urgentemente, para as seguintes paróquias: Goiana, Vicência, Timbaúba (Mocós), Macaparana, Nazaré da Mata, Tracunhaém e Itaquitinga.

No vídeo abaixo, o padre João Santana (Paróquia Sant’Ana de Vicência) agradece a solidariedade do bispo diocesano, neste momento difícil para tantas famílias; ao padre José Edson (Paróquia Nossa Senhora do Rosário de Goiana), pelo envio de 50 feiras básicas; e a todos os paroquianos, que vêm colaborando com os irmãos e irmãs em sofrimento por causa das enchentes.

Em Timbaúba, na Paróquia Nossa Senhora da Conceição (Mocós), fiéis se reuniram, desde a segunda-feira (30/05), para preparar sopão e munguzá para alimentar as vítimas das chuvas na cidade.