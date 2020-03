Diocese de Nazaré recomenda evitar contato em celebrações para prevenir coronavírus

A Diocese de Nazaré, com sede na cidade de Nazaré da Mata, e que compreende a atuação em 35 municípios da Mata Norte e Agreste de Pernambuco, divulgou um comunicado com uma lista de medidas preventivas para evitar possíveis contágios do novo coronavírus durante missas e celebrações.

Entre as recomendações, há cuidados para os fiéis e os celebrantes das missas.

A partir de agora a comunhão eucarística seja recebida nas mãos pelos fiéis, em vez de diretamente na boca. O momento da oração do Pai Nosso, a mais importante do cristianismo, deve ser realizado sem o contato manual entre os fiéis. Tradicionalmente, esse é um momento das missas e celebrações em que as pessoas fazem a oração de mãos dadas. Outra recomendação é evitar os abraços no momento da “Paz de Cristo”, substituindo o gesto por uma leve inclinação de cabeça.

O comunicado ressalta ainda outros cuidados básicos que devem ser tomados pelos fieis, como lavar sempre as mãos com água e sabonete por ao menos 20 segundos, e evitar levar as mãos não higienizadas aos olhos, nariz e, principalmente, à boca.

Essas recomendações são da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e fazem parte das linhas de ação da Campanha da Fraternidade que traz como tema: vida, dom e compromisso que mostra o cuidado com a vida. As orientações já estão sendo seguidas pelas paróquias que formam a Diocese de Nazaré.

Confira a nota assinada pelo Bispo Dom Francisco de Assis Dantas de Lucena: