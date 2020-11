Distribuição de mudas das espécies da Mata Atlântica

Nesta sexta-feira, servidores da Agência estadual de Meio Ambiente (CPRH) realiza o Drive-thru Verde, com distribuição de 200 mudas de espécies nativas da Mata Atlântica, entre elas, pau-brasil, ipês, jenipapo, araticum e imbiriba. A ação ocorre das 9h às 13h, no estacionamento da Reserva de Floresta Urbana (FURB) Mata do Passarinho, localizada no bairro de Passarinho, no município de Olinda, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

A atividade faz parte da programação da IV Semana das Unidades de Conservação da Natureza, que será realizada entre os dias 17 e 21 deste mês, numa promoção da CPRH e Semas.

As mudas foram disponibilizadas pelo Parque Estadual de Dois Irmãos, órgão vinculado à Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas). Além das mudas, a CPRH também distribuirá adubo orgânico que garantirá os nutrientes necessários ao estabelecimento e crescimento da muda nos primeiros meses.

A distribuição do adubo sustentável faz parte de uma parceria firmada entre a CPRH e o Centro de Abastecimento e Logística de Pernambuco (Ceasa). O programa Adubo Sustentável, desenvolvido pelo Ceasa, utiliza os resíduos orgânicos que não servem para alimentação e, pelo processo de compostagem, é transformado em adubo sustentável, riquíssimo em nutrientes que é distribuído sem custo para parceiros sem fins lucrativos.Aldeia Beberibe- Ação semelhante ocorrerá na manhã do sábado (21), no estacionamento do Aldeia Boulevard Mall, das 9h às 13h, em Aldeia, no município de Camaragibe (RMR).

Neste dia, serão distribuídas mais 300 mudas também de espécies nativas da Mata Atlântica. O Drive-thru Verde, voltado para Área de Proteção Ambiental (APA) Aldeia/Beberibe, Unidade de Conservação da Natureza administrada pela CPRH, contempla os objetivos do Programa RestaurAção, que reúne ações do plano de manejo da UC voltados à recomposição de áreas degradadas e adequação de propriedades à Lei de Proteção à Vegetação Nativa (Lei Federal n. 12651/2012), conhecida como Novo Código Florestal.