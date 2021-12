Diversidades artesanais e culturais marcam comemoração dos 63 anos de emancipação política de São Vicente Férrer

Até o próximo dia 31, o município conta com iluminação especial de natal e feira cultural com destaques para a produção agrícola local

Com o objetivo de comemorar 63 anos de emancipação política, o município de São Vicente Ferrer, localizado no Agreste Setentrional do Estado de Pernambuco, distante 110 km do Recife, iniciou, no último dia 18, com ações que destacam e valorizam as riquezas da localidade.

Entre os destaques estão a Feira Cultural com exposição de peças produzidas por artesão locais, as aulas de zumba – que têm como objetivo estimular o exercício físico na comunidade – e a iluminação natalina.

De acordo com a Secretaria Municipal de Assistência Social, estas ações buscam destacar o município e valorizar seus cidadãos através dos artistas, agricultores e talentos locais. “O planejamento é executar ações em uma campanha de valorização a VIDA”, explicou a secretária de assistência social do município, Margarete Cristina.

A programação pode ser diariamente acompanhada pelas redes sociais da prefeitura.

São Vicente Férrer comemora nesta quinta-feira (30), 63 anos de emancipação política, juntamente com o aniversário da cidade, o prefeito atual Marcone Santos também completa idade nova. E para marcar essa data, as festividades do dia começam com o hasteamento da bandeira em frente à prefeitura, a partir das 8h. E logo mais a tarde tem a inauguração da Creche Maria das Dores de Assis.

“Teremos a inauguração de uma creche, creche essa que há anos estavam com as obras paradas, e em meados do ano reiniciamos e garantimos a entrega para 2021. Temos também outras obras em andamento, como o da ponte do Mirim, o asfaltamento do trecho da rodovia que liga a PE-89 ao distrito da Chã do Esquecido, com o apoio do governo estadual, e os asfaltamentos de bairros de São Vicente que estavam esquecidos e que assumi o compromisso de concluir esses projetos”, comentou o prefeito Marcone Santos.

E em São Vicente Férrer os investimentos não param como ressalta o secretário de Agricultura Márcio Lima. “Estamos atuando fortemente nas obras hídricas, com o abastecimento de água e a perfuração de poços artesianos na área urbana e rural”, disse Márcio.

História e belezas naturais

De clima suave e solos férteis, São Vicente Férrer se destaca como um dos maiores produtores de bananas do Estado e possui grande visibilidade na produção de goiabas e uva-Isabel.

Com uma população aproximada de 25 mil habitantes, o município também dispõe de reservas de Mata Atlântica, vários riachos, córregos, açudes, além de centenas de nascentes que fazem de São Vicente Férrer um “brejo”.

O município também é berço de personalidades históricas e artísticas que se destacam no cenário nacional como: Manoel Borba, Edson Régis, Aluízio Inojosa, Moura Cavalcanti, Edmir Régis, Alcedo Marrocos, Marinês e Sua Gente e Ed Carlos. São Vicente Férrer é também terra de sanfoneiros, violeiros, repentistas, cordelistas e contadores de histórias. Um município hospitaleiro e ímpar.

A sede do município está localizada em um Vale (Vale do Siriji), no Planalto da Borborema. A localidade também oferece belos montes verdejantes que emolduram a paisagem que ainda tem no Mirante do Cruzeiro uma bela visão panorâmica.

Destacam-se na região os distritos de Siriji (vila), de Chã do Esquecido (com a produção de Uva-Isabel, goiabas e licores), e de Estreito (com ênfase na produção de uvas e bananas). Também chamam a atenção em São Vicente Férrer os antigos engenhos com destaque para o Engenho Cipó Branco e Engenho Patos em Siriji, que conserva uma igreja que foi construída em 1844.

Na cidade e nos distritos é possível se encantar com a arquitetura típica do final do século XIX quando São Vicente Férrer era um grande produtor de café. Destaca-se também, no Alto do Morro, a Igreja Matriz com pilares coríntios e esculturas em madeira dos séculos XVIII e XIX.

Quem vai à Terra da Banana ainda pode conhecer a Biblioteca Pública, as praças, as igrejas, as capelas, os restaurantes, as pousadas e conhecer e curtir as festas populares bastante prestigiadas como a do período Junino, do Padroeiro São Vicente Férrer e a da Festa da Banana.

Outro ponto bastante conhecido e importante da cidade é a Cooperativa de Artesãos Fio e Renda que oferece produtos derivados das fibras da bananeira, licores, cachaças, bolos, pé de moleques, beijus e tapiocas produzidos por homens e mulheres que diversificam o artesanato da localidade.

Neste espaço, culinaristas fazem diversas comidas e bebidas derivadas da banana a exemplo de licores, banana passa, cachaças, chip de banana e vários tipos de bolos. Também é possível encontrar no local produtos derivados da mandioca como o beiju, pé de moleque e tapioca.