Doação de sangue: Hemope Recife funciona normalmente no período natalino

A Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Pernambuco (Hemope) informa que o Hemocentro Recife funcionará normalmente durante o período natalino para as doações de sangue. Entre a quinta-feira (24/12) e sábado (26/12), o serviço acolherá o público das 7h15 às 18h30. O ato de solidariedade é essencial para auxiliar pacientes da rede hospitalar que precisam do insumo. Cada doação pode ajudar até quatro pessoas.

Para doar sangue, a pessoa deve ter entre 16 anos e 69 anos e 11 meses (59 anos e 11 meses para a primeira doação). Os menores de 18 anos precisam da presença do responsável legal (pai ou mãe), bem como levar xerox da identidade. É necessário ter mais de 50 kg, estar alimentado e em boas condições de saúde, além de apresentar um documento original, com foto (identidade, carteira de habilitação ou carteira de trabalho). Também é necessário respeitar os intervalos entre as doações de sangue, que são de três meses, para homens, e quatro meses, para mulheres.

Por conta da pandemia da Covid-19, o Ministério da Saúde recomenda esperar 30 dias após a cura dos sintomas gripais para a doação de sangue. Para quem teve chikungunya, dengue ou zika, também é necessário esperar o prazo de 30 dias após cura e ausência total de sintomas (como as dores nas articulações). Estão impossibilitados de doar sangue aqueles que fizeram endoscopia/colonoscopia ou cirurgia de grande porte nos últimos seis meses; fizeram tatuagem e micropigmentação de sobrancelhas nos últimos 12 meses, colocaram piercing (piercing na região genital e/ou oral só é permitido 12 meses após retirada do piercing); quem teve hepatite após os 11 anos de idade e quem está em tratamento médico e fazendo uso de medicação controlada.

Existem, ainda, outras limitações que precisam ser observadas antes do procedimento:

• Vacinas: é necessário esperar o prazo de 48 horas após vacinar-se contra HPV, Influenza ou Tétano; e 30 dias – Febre Amarela e Tríplice Viral.

• Bebidas alcoólicas: é necessário esperar o prazo de 12 horas após a ingestão.

• Menstruação: a menstruação não impede a realização da doação. Mas é necessário levar em consideração algumas questões, a candidata que se encontra menstruada não pode estar sentindo cólica ou estar com fluxo intenso durante o período menstrual.

• Tratamento dentário: depende do procedimento realizado, o triagista avaliará.

• Gravidez e amamentação: é necessário aguardar até 90 dias após o parto normal e 180 dias após a cesariana. Se o parto ocorreu há menos de 12 meses ou amamentação não é exclusiva. A mulher que está amamentando não pode doar sangue, a menos que o parto tenha ocorrido há mais de um ano.