Dois homens são presos em flagrante por envolvimento em ‘disque-drogas’ que tinha participação de presidiário

Dois homens foram presos em flagrante pela Polícia Militar por envolvimento em um serviço de “disque-drogas”, em Carpina, na Zona da Mata Norte de Pernambuco. Segundo a PM, as entregas de maconha e crack eram feitas a partir de ordens de um presidiário e os entorpecentes ficavam escondidos no telhado de uma casa.

As capturas ocorreram na terça-feira (17) e foram divulgadas nesta quarta (18), por meio de nota divulgada pela PM.

A corporação informou que as entregas de drogas em domicílio foram descobertas pelo Núcleo de Inteligência da Zona da Mata.

Diante das informações, equipes do 2º Batalhão da PM conseguiram prender um mototaxista, que fazias as entregas.

Ele afirmou aos policiais que participava do “disque drogas” e que “prestava serviço” a um homem que estava em uma unidade prisional.

Após a prisão, o mototaxista revelou o esconderijo, na Avenida Ministro Marcos Freire, em Bairro Novo. Nessa residência, a PM encontrou 3,8 quilos de maconha e R$ 409, arrecadados com o tráfico.

Com as informações do mototaxista, os PMs localizaram também um “cliente” do “disque-drogas”. Essa pessoa, a última a usar o serviço de entregas em domicílio, foi presa em flagrante.

Com esse homem os PMs apreenderam 171 pedras de crack. O mototaxista e o comprador foram levados para a Delegacia de Carpina, onde foi confirmada a prisão em flagrante.

Segundo nota divulgada nesta quarta pela Polícia Civil, os dois homens, de 31 e 24 anos, foram autuados por tráfico de drogas.

Além das drogas, foi apreendida uma balança. Os dois estão, segundo a polícia, “sujeitos a medidas processuais cabíveis”.