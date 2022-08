Dores nos pés pode ser um sinal de que algo está errado

“Calçados apertados, rígidos e desconfortáveis causam problemas sérios à saúde. As dores são o primeiro sinal de que o calçado está apertado ou desconfortável. Ele pode pressionar a pele, causando ferimentos, e pressionar os ossos, desenvolvendo patologias e lesões mais sérias como bolhas, calos, joanete, bunionette, dedos em garra e em martelo, dor na planta dos pés e dedos sobrepostos”, diz Mateus Martinez, Mestre em fisioterapia esportiva pela Universidade de Queensland e diretor de fisioterapia da Pés Sem Dor. Segundo Martinez, uma boa solução para garantir o conforto necessário para os pés durante todo o dia e evitar o surgimento de problemas mais sérios, é o uso de sapatos sob medida, que são feitos respeitando as medidas exatas e as curvaturas de cada pé. Eles são produzidos a partir de uma avaliação 3D dos pés, com aparelhos de alta tecnologia, impressoras e precisão digital milimétrica.Martinez também indica o uso de palmilhas sob medida. De acordo com o mestre em fisioterapia, as palmilhas resolvem as dores nos pés causadas por patologias, corrige desalinhamentos da pisada e oferecem o conforto necessário para os pés.