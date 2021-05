Doriel Barros pede transparência em dados sobre vacinação contra Covid-19

O deputado Doriel Barros (PT) cobrou do Governo de Pernambuco mais transparência nos critérios de distribuição das vacinas contra a Covid-19 aos municípios. Em discurso na Reunião Plenária, o parlamentar informou ter sido procurado por prefeitos e representantes de sindicatos, que indagaram os motivos de algumas localidades estarem com o ritmo de imunização mais acelerado que outras.

“É preciso apresentar essas informações de maneira mais detalhada à população, para não gerar dúvidas ou criar ansiedade. Nosso povo já tem sofrido muito e não podemos gerar mais confusões”, alertou.

Por essa razão, o petista voltou a defender que as Comissões da Alepe pautem para votação o Projeto de Lei nº 1787/2021, que estabelece condutas de transparência para o Plano Estadual de Vacinação contra a Covid-19. A matéria foi apresentada por Barros, em conjunto com as deputadas Teresa Leitão (PT) e Dulci Amorim (PT).