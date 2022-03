Doriel participa de atividade com mais de 300 lideranças sindicais do Agreste

O deputado estadual Doriel Barros está em Garanhuns, hoje, participando do Regional Agreste da Fetape, em preparação ao 11º Congresso Estadual dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares, que acontecerá no final deste semestre. Mais de 300 lideranças sindicais estão presentes, construindo coletivamente propostas de atuação do Movimento Sindical Rural em Pernambuco para os próximos quatro anos.

Em 2018, o Movimento Sindical Rural apoiou a candidatura do deputado Doriel Barros ao parlamento estadual para ocupar uma cadeira deixada pelo também agricultor familiar Manoel Santos, que morreu em 2015. No final do ano passado, o Movimento já declarou apoio à pré-candidatura do deputado à reeleição. “Essa decisão significa que estamos tomando as decisões certas na defesa dos direitos dessa população que, muitas vezes, é deixada em segundo plano”, pontua Barros.

No encontro de hoje, o parlamentar, que também é presidente do Partido dos Trabalhadores no estado e da Comissão de Agricultura, Pecuária e Política Rural da Assembleia Legislativa, está contribuindo com os debates, analisando as conjunturas nacional e estadual e os seus impactos para o campo. “As famílias agricultoras vêm sofrendo muito com o desmonte de programas essenciais para a produção e comercialização de alimentos. O governo federal despreza quem produz mais de 70% dos alimentos colocados na mesa de nossa sociedade”, destaca Barros.

Para ele, este ano é determinante para a mudança desse cenário. “As famílias rurais querem assegurar e ampliar a produção de alimentos de qualidade, mas, para isso, precisam de crédito, assistência técnica e reforma agrária, entre outras políticas. Não são as ações eleitoreiras de Bolsonaro que trarão dignidade para as pessoas. Somente Lula sabe como colocar o povo no centro das discussões e do desenvolvimento do nosso país. Ele já fez muito pelo nosso povo e pode fazer muito mais”, finaliza