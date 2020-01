Duas crianças são internadas em hospital no Recife após choque elétrico em ar-condicionado

Duas crianças vítimas de choque elétrico foram internadas na noite da terça-feira (7), no Hospital da Restauração (HR), na área central do Recife. Segundo a unidade de saúde, os pacientes têm 3 e 11 anos, e o mais velho chegou a ter convulsões e perder a consciência devido ao contato com a fiação.

As duas vítimas moram em municípios distintos, mas sofreram o choque pelo mesmo motivo: o contato com fios de aparelhos de ar-condicionado.

A criança de 11 anos foi a primeira a dar entrada no hospital, por volta das 19h30, depois de passar pela Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em Barra de Jangada, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife. A previsão é de que receba alta médica nesta quarta (8).

A outra criança, de três anos, mora em Caruaru, no Agreste, e foi levada à Unidade de Queimados do HR por volta das 20h. Devido ao choque, o paciente teve queimaduras na mão direita. Ele tem quadro estável, mas sem previsão de alta médica até a última atualização desta reportagem.

*G1PE