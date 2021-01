Duas novas fábricas começarão a operar para o Polo da Jeep em Goiana

O já conhecido Polo Automotivo da Jeep, em Goiana, na Zona da Mata Norte de Pernambuco, agora ganha mais dois novos parceiros para ajudar a fomentar o parque – a fábrica da Benteler, multinacional alemã que já está em operação, e a planta da Itaesbra, que ainda se encontra em fase de construção, com previsão para abrir as portas até o mês de abril deste ano. Ambas estão situadas no município de Igarassu.

Com a ampliação, as novas fábricas devem, juntas, gerar um montante de R$ 357 milhões além de terem criado cerca de 380 postos de trabalho.

Ainda nesta quinta (14) o governador Paulo Câmara visitou os dois empreendimentos que ajudarão a desenvolver ainda mais a indústria automotiva no Estado.

“Trabalhando com alta tecnologia e produtividade, a instalação dessas empresas mostra claramente que o planejamento que Pernambuco fez lá atrás, na atração de um polo automobilístico, está dando certo, com muitas empresas vindo se instalar para serem fornecedoras desse polo”, afirmou Paulo Câmara.

Atualmente, a fábrica Benteler conta com 110 funcionários, todos moradores de Pernambuco. O gerente da planta, Vinicius Feresin, prevê que o número de postos de trabalho chegará a 156.



“Estamos trabalhando 24 horas, pelos sete dias da semana, e posso dizer que temos experiências muito positivas com o povo pernambucano, pois é um povo muito trabalhador”, disse Feresin, destacando que a fábrica irá ajudar a Jeep a produzir 263 mil carros por ano.

Segundo o gerente, a mão de obra, aliada ao incentivo fiscal, foi decisiva para a implantação da empresa em Pernambuco. “Além disso, também existe o incentivo para a compra de matéria-prima. Estamos trazendo tecnologias não vistas antes aqui”, afirmou.

CEO da Itaesbra, Giuseppe Luigi Quarta informou que as atividades da fábrica estão previstas para começar até o mês de abril deste ano. “Já temos projetos juntos à FCA. Para isso, a geração de empregos nessa primeira fase é de 200 funcionários, mas prevemos uma expansão em três etapas, que deve alcançar até 700 postos de trabalho”, calculou.

O grupo FCA chegou em Goiana em 2015 e já produziu, desde o início de suas atividades, um total de 900 mil carros. No polo, são produzidos três modelos de carros: Jeep Renegade, Jeep Compass e Fiat Toro. Atualmente, 16 empresas integram o Polo Automotivo no município de Goiana.

Benteler

A Benteler de Pernambuco é a sétima fábrica da empresa em operação no Brasil, sendo a segunda no Nordeste. A primeira na região foi instalada em Camaçari, na Bahia. A nova filial foi construída em uma área de 30 hectares e concentrará as demandas da planta FCA/Jeep em Pernambuco, na confecção de estamparia quente.



A indústria automobilística tem usado peças estampadas a quente na fabricação de veículos, tanto para aumentar a segurança dos carros como para reduzir a emissão de CO², além de ser uma maneira econômica de obter significativas melhorias em termos de redução de peso e segurança veicular.

Itaesbra

A unidade da Itaesbra, empresa familiar de origem brasileira fabricante de componentes automotivos fundada em 1956, atuará no processo de estamparia a frio, operando com prensas modernas e totalmente automatizadas com alimentadores e desbobinadores eletrônicos, que processam estampagem convencional de peças (corte, dobra e repuxo), conformação de tubos e fine blank com equipamentos de 40 a 1000 toneladas.



Nesse aspecto, para sua planta em Pernambuco, a Itaesbra produzirá peças estampadas pequenas e médias e conjuntos soldados (seis projetos de carros).

*FolhaPe