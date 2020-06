Duplicação da BR-423 traz desenvolvimento para o Agreste Meridional

Defensor da retomada da economia no Estado e do desenvolvimento do Agreste Meridional de Pernambuco, o deputado federal Silvio Costa Filho (Republicanos), que desde o início do mandato na Câmara dos Deputados tem trabalhado pela duplicação da BR-423, comemorou o anúncio feito pelo ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, sobre a liberacao de recursos para realização do projeto de duplicação da rodovia. A obra deve contemplar o trecho entre as cidades de São Caetano e Garanhuns e terá início em 2021. Para Silvio, a BR-423 tem um papel importante para a economia e o turismo da Região e vai ajudar todos os municípios.

“Ao longo de 2019, tive a oportunidade de conversar com o ministro Tarcísio e solicitar que o Governo Federal tirasse a duplicação da BR 423 do papel. Além disso, em reunião com o governador Paulo Câmara e o ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, também destaquei a necessidade da obra. E hoje, o ministro Tarcísio anunciou os recursos para a preparação do projeto, que é a primeira etapa, um avanço nessa obra tão importante. Precisamos de unidade de toda a bancada federal para mobilizar novos recursos para a construção da BR-423”, destacou Silvio.

“Vamos, ao lado do prefeito de Garanhuns, Izaías Régis, e todos os prefeitos da região, trabalhar para que essa obra saia do papel e possa ajudar toda região. Vamos seguir trabalhando em defesa em Agreste Meridional de Pernambuco”, finalizou o parlamentar.

Foto: Reprodução