É FAKE NEWS a notícia de que Glória do Goitá e Chã de Alegria teriam nova eleição municipal

A disseminação de notícias falsas – as Fake News – nas redes sociais, especialmente no WhatsApp, tem aumentado nos últimos dias. Uma série de boatos “Fake News” foram espalhados em redes sociais e aplicativos de mensagens, como WhatsApp, informando que o município de Glória do Goitá e Chã de Alegria, teriam novas eleições no próximo domingo (29), por conta de fraudes no pleito do dia 15 de novembro.

De acordo com o juiz da 21º Zona Eleitoral de Glória do Goitá, Gabriel Araújo Pimentel, “a 21° Zona Eleitoral informa que as Eleições Municipais 2020 de Glória do Goitá e Chã de Alegria, ocorreram regularmente e que os resultados publicados traduzem fidedignamente a vontade do eleitor.

O juiz informa ainda que “não foi protocolada qualquer notícia de fraude ou irregularidade no pleito. Eventuais afirmações em sentido contrário veiculadas nas redes sociais configuram FAKE NEWS e não têm qualquer respaldo probatório”, ressalta.

Disseminar Fake News é crime.

RESULTADO-

Adriana Paes, do PSD, foi reeleita, no último domingo (15), prefeita de Glória do Goitá para os próximos quatro anos. Ao fim da apuração, Adriana teve 63,01% dos votos. Foram 10.415 votos no total.

A candidata derrotou Jaiminho, do Podemos, que ficou em segundo lugar com 27,84% (4.602 votos).

A eleição em Glória do Goitá teve 16,04% de abstenção, 2,71% votos brancos e 7,12% votos nulos.

O candidato Tarcisio Massena, do PSB, foi reeleito, prefeito de Chã de Alegria, para os próximos quatro anos. Ao fim da apuração, Tarcisio teve 51,93% dos votos. Foram 4.782 votos no total.

O candidato derrotou Claudio Honorio, que ficou em segundo lugar com 48,07% (4.426 votos).

A eleição em Chã de Alegria teve 9,79% de abstenção, 1,40% votos brancos e 3,30% votos nulos.