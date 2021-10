É possível parar de sentir dores sem tomar remédios? Com a osteopatia você pode!

Tomar remédios para aliviar as dores já se tornou rotina para você? Saiba que esse costume pode ser muito prejudicial para a saúde a longo prazo, além de não resolver o que está causando a dor. Apesar de muitas pessoas acreditarem que a medicação é a única solução para recuperar a saúde, tratamentos alternativos, como a osteopatia, têm apresentado ótimos resultados.

Grande parte da população brasileira reclama de dores constantes nas costas ou na cabeça. A ordem é sempre a mesma: o sintoma aparece, logo em seguida, os analgésicos ou anti-inflamatórios entram em ação, mascarando o sintoma. Tudo parece ficar bem, o problema é que dois dias depois o incômodo volta a aparecer e, mais uma vez, os remédios são procurados. Como você deve imaginar, isso não é nada bom para o seu corpo e não resolve o que está causando a queixa.

O uso indiscriminado de analgésicos e anti-inflamatórios para dores pode mascarar doenças mais graves. O ideal é sempre buscar ajuda médica para identificar o problema e tratar as causas corretamente, para evitar que o quadro se agrave. Os atendimentos de osteopatia são uma ótima pedida para casos de dores que surgem com frequência. Se a sua coluna vive incomodando, o Fisioterapeuta Osteopata poderá te indicar o tratamento adequado e sugerir mudanças de hábitos para evitar que os sintomas voltem a aparecer.

Como funciona a osteopatia

A osteopatia é um método de tratamento em que o fisioterapeuta utiliza técnicas manuais para promover a recuperação da saúde sem o uso de remédios. O principal diferencial é a capacidade que o profissional tem de identificar a origem da dor. Por exemplo, muitas pessoas que sofrem com dores de cabeça frequentes precisam tratar a coluna. Se esse é o seu caso, continuar tomando analgésicos não irá resolver e a falta de atenção pode piorar a situação.

O criador da osteopatia, Dr. Andrew Taylor Still, estudou muito a anatomia e o funcionamento do corpo humano para desenvolver o raciocínio do tratamento. Através desses conhecimentos, elaborou uma maneira de tratar que consiste, basicamente, na estimulação manual dos tecidos corporais, com técnicas específicas, que incluem manipulações e outros exercícios para aumentar a capacidade de recuperação do organismo de forma natural.

A osteopatia tem um diferencial que reduz a necessidade do uso de remédios: ela atua na origem do problema e não apenas nos sintomas das doenças. Se você tratar diretamente o que faz a dor na coluna aparecer, ela não voltará a incomodar e não será preciso recorrer a medicamentos para aliviar o incômodo.

Quando procurar um Fisioterapeuta Osteopata?

O fisioterapeuta especializado em osteopatia poderá te ajudar no primeiro sinal de que algo não vai bem com seu corpo. Não espere o problema piorar para buscar ajuda! Além disso, a osteopatia ajuda a melhorar o funcionamento do corpo de forma geral, sendo muito útil para prevenir lesões e melhorar a disposição. Isso significa que você não precisa esperar sentir dores para agendar uma sessão de osteopatia, basta querer ter mais saúde e bem-estar.

Parar de sentir dores sem tomar remédios é possível na maioria dos casos. Tudo o que você precisa fazer é procurar um profissional que te ajudará a entender o que está acontecendo com o seu corpo e de que maneira você pode trazer ele de volta para o estado de saúde, que é o natural.

A osteopatia é uma especialidade da fisioterapia que usa manobras manuais para devolver a mobilidade a tecidos do organismo e que reduz a necessidade dos remédios!