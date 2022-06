Editais Funcultura 2022 têm inscrições prorrogadas

Secretaria Estadual de Cultura (Secult-PE) e a Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe) prorrogaram as inscrições dos editais do Funcultura Geral e da Música 2022. No caso dos projetos da linguagem de Música, os proponentes poderão se inscrever até as 17h59 da próxima sexta-feira (10). Já em relação ao Funcultura Geral, as inscrições poderão ser feitas até 17h59 do dia 22 de junho deste ano. O adiantamento vem atender a solicitação de inúmeros produtores culturais residentes em municípios pernambucanos que decretaram situação de emergência por conta das fortes chuvas dos últimos dias.

O Funcultura Música 2022 disponibilizará R$ 4,1 milhões, distribuídos nas categorias Circulação; Festivais; Gravação; Produtos e Conteúdos; Economia da Cultura; Formação e Capacitação em Música; Difusão da Rede de Equipamentos do Estado geridos pela Fundarpe/Secult-PE e Pesquisa Cultural.

As inscrições devem realizada exclusivamente pela plataforma Prosas (www.prosas.com.br/editais/10780-6o-edital-do-programa-de-fomento-a-producao-em-musica-de-pernambuco-funcultura-20212022). Para acessar o edital, clique aqui.

EDITAL GERAL – Com R$ 15,6 milhões reservados para incentivo, o Funcultura Geral 2022 é o maior dos quatro editais. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela plataforma Prosas (www.prosas.com.br/editais/10858-edital-funcultura-geral-2021-2022). Para acessar o edital, clique aqui.

O Funcultura Geral tem o objetivo de incentivar as diversas manifestações culturais do Estado, por meio da seleção de projetos culturais nas linguagens Artes Integradas; Artes Visuais; Circo; Cultura Popular e Tradicional; Dança; Design e Moda; Fotografia; Gastronomia; Literatura; Ópera; Patrimônio; Teatro; Formação e Capacitação (por área/linguagem cultural específica) e Pesquisa Cultural (também por área/linguagem cultural específica).

VÍDEOS TUTORIAIS – Com o objetivo de facilitar a inscrição de proponentes interessados em participar dos editais do Funcultura, a Secult-PE/Fundarpe disponibilizou no seu canal no Youtube (www.youtube.com/secultpe) diversos tutoriais. Clique aqui e confira uma leitura detalhada do edital do Funcultura Música e aqui para acessar um tutorial sobre como fazer a inscrição pelo Prosas. Também há um tutorial sobre o edital do Funcultura Geral, disponível neste link.

“Vale destacar que aguardamos um grande número de projetos inscritos nos editais Geral e da Música, como aconteceu nos editais Funcultura Microprojeto Cultural e Funcultura Audiovisual, que já tiveram suas inscrições encerradas”, pontua Oscar Barreto, secretário Estadual de Cultura.

“Com a digitalização das inscrições e a prorrogação do prazo de inscrições, a expectativa é que mais uma vez possamos alcançar ainda mais produtores culturais de todas as regiões de Pernambuco que queiram ter acesso aos recursos do Funcultura”, destaca Severino Pessoa, presidente da Fundarpe.

VINTE ANOS – Principal e mais democrática e transparente política de fomento à cultura do Estado, o Funcultura completa 20 anos de existência reunindo mais de nove mil produtores culturais cadastrados que, na última década, concorreram a cerca de R$ 330 milhões em fomento de projetos culturais.