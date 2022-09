Edital de seleção de novos alunos do Colégio de Aplicação será por sorteio

Foi publicado no Boletim Oficial da UFPE nº 168 (download aqui), de 16 deste mês, o edital de seleção de novos alunos do Colégio de Aplicação da UFPE, para ingresso no 6º ano do Ensino Fundamental no ano letivo de 2023. O edital está disponível na página do CAp.

As condições para o candidato participar do processo de seleção são: ter a idade máxima de 12 anos e estar atualmente cursando o 5º ano do Ensino Fundamental. Também é exigido que, no ato de preenchimento do formulário de inscrição, sejam informados os números do CPF e do RG do candidato.

O Edital 2023 disponibiliza 56 vagas, sendo 28 para a livre concorrência e 28 para a reserva de vagas. A reserva de vagas é exclusiva para candidatos que tenham estudado unicamente em escolas públicas. Do total de vagas, quatro são prioritárias para estudantes com deficiência.

A inscrição é gratuita para todos os candidatos e estará aberta no período de 1º a 16 de novembro. Já o processo de seleção, que se dará por meio de sorteio eletrônico, ocorrerá em sessão pública no dia 30 de novembro, às 15h.

*Diário de PE