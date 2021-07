Educação de Goiana divulga planejamento para volta às aulas

O secretário de Educação de Goiana, Fernando Veloso, divulgou o planejamento da retomada das atividades a partir do próximo mês. Segundo ele, agosto será um período de acolhimento e de formação dos profissionais da Educação para preparação das salas de aulas e treinamento do pessoal de apoio. “Queremos uma volta segura efetiva. Já providenciamos todos os insumos preconizados pela Organização Mundial da Saúde, como máscaras, álcool em gel, termômetros e estaremos prontos para receber os alunos de volta”, explicou o secretário.

De acordo com o planejamento da secretaria, as aulas presenciais estão programadas somente para setembro e a expectativa é que alunos e professores já estejam com tablets e notebooks em mãos. “Serão 9 mil tablets, 700 notebooks e internet móvel fornecidos pela prefeitura. Goiana está indo para o patamar da modernidade no ensino, para tanto, temos contado com o apoio do prefeito Eduardo Honório e dos quinze vereadores da nossa cidade”, disse.

Fernando Veloso ainda destacou que esse é o começo da reestruturação da rede de ensino da cidade e que conta com a mobilização de alunos e famílias, bem como vai investir na valorização de professores e funcionários para essa transformação acontecer. “Me coloco à disposição de todos para um diálogo livre, aberto e permanente. Nossa missão é garantir um futuro melhor à nossa juventude”, completa. Pontuou ainda que durante o ano de 2021, a Secretaria realizou uma série de providências para o ensino acontecer de maneira remota.

Os estudantes acompanharam aulas transmitidas pela rádio Goiana FM e pelos canais de Facebook da prefeitura. O alcance médio de transmissão foi de 10 mil pessoas pelas plataformas. Destacou também os diálogos com o Conselho Municipal e os Sindicatos da Educação. E, por fim, assegurou sobre as merendas já licitadas pelo município e o andamento da construção de 4 (quatro) creches, sendo 3 delas na sede e 1 no distrito de Ponta de Pedras que estão em processo de licitação, bem como a construção da primeira escola em tempo integral de grande porte, no padrão FNDE, na Boa Vista, com certame já marcado para o dia 5 de agosto.