Educação na pandemia: Em Recife projeto forma leitores por meio de jogos de raciocínio

O ensino remoto obrigatório devido à pandemia e a falta de contato presencial nas escolas foi o que motivou Monica Beltrão, coordenadora técnico-pedagógica, do Núcleo de Programas e Projetos – Divisão de Anos Iniciais, a propor novas situações de ensino-aprendizagem para crianças, no município de Recife (PE). Com a aplicação de jogos de raciocínio a educadora tem buscado implementar atividades de leitura, que levem os alunos a adquirirem novos conhecimentos sobre a diversidade literária e, assim, tenham uma maior proximidade com as diversas manifestações culturais possíveis através da leitura.

Entre as atividades realizadas estão as contações de histórias com os livros escritos e produzidos pela professora (por exemplo, contação de histórias por meio de jogos em seus livros “Chapeuzinho e o mistério das Letras” e “Um jardim de histórias”). As atividades, direcionadas por faixa etária aos alunos de 7 a 11 anos. Desde o início da aplicação dos jogos, em 2018, a professora pode perceber uma melhora no engajamento das crianças nas atividades pedagógicas.

Os jogos educativos são algumas das possibilidades disponibilizados pelo programa MenteInovadora, da Mind Lab, líder mundial em pesquisa e criação de tecnologias educacionais transformadoras para o desenvolvimento cognitivo e socioemocional. “Eu acompanho o MenteInovadora desde 2017, já participei das Olimpíadas de Raciocínio e vi de perto como os jogos favorecem o aprendizado dos estudantes. Vi nos jogos uma oportunidade para criar situações literárias que engajassem e chamassem a atenção das crianças para as aulas de literatura”, diz Monica Beltrão. Atividades como esta conseguem desenvolver as habilidades esperadas pela nova BNCC- Base Nacional Comum Curricular – tais como: colocar a criança no centro do processo educativo e formar vínculo ao propor metodologias diferenciadas de aprendizagem.

Sobre o MenteInovadora

A metodologia MenteInovadora foi desenvolvida por especialistas israelenses e aprimorada para a realidade dos brasileiros. Utiliza jogos de raciocínio em aulas dinâmicas com a mediação de professores capacitados e tem resultados comprovados no desenvolvimento cognitivo e socioemocional de alunos do ensino infantil ao pré-vestibular. Os jogos estimulam os alunos a experimentar em um contexto controlado situações da vida real, contribuindo para conferir significado ao aprendizado e exercitando habilidades como a empatia, resiliência, capacidade analítica, equilíbrio emocional e o trabalho em equipe.

O principal diferencial do MenteInovadora é a integração de jogos de raciocínio à grade de aulas, com a mediação de um professor capacitado pelo programa. Os jogos estimulam os alunos a experimentar em um contexto controlado situações da vida real. Atualmente é uma metodologia utilizada em mais de 20 países, como Austrália, China, Espanha, Estados Unidos, Itália, Japão e Reino Unido e já atendeu milhões de alunos, garantida e apoiada por importantes instituições nacionais e internacionais, como o Instituto Inade e a Universidade Yale.

Relatório do Banco Mundial prevê 70% das crianças sem conhecimentos básicos

Segundo relatório do Banco Mundial, divulgado em 17 de março, o fechamento prolongado das escolas devido à pandemia pode levar o Brasil a ter 70% dos alunos do ensino fundamental sem conseguir ler ou compreender um texto simples. O indicador é medido pelo número de crianças de 10 anos com dificuldades severas de leitura. No Brasil, o número era de 50% antes da pandemia. Mais detalhes podem ser conferidos neste link: Relatório “Agir agora para proteger o capital humano de nossas crianças: Os custos e a Resposta ao Impacto da pandemia da COVID- no Setor de Educação na América Latina e no Caribe” (worldbank.org) .