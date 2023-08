EDUCAÇÃO PROFISSIONAL FOMENTA CRESCIMENTO ECONÔMICO

A educação profissional é uma das ferramentas para a crescimento econômico. Numa região como a zona rural de Pernambuco, o investimento no ensino profissionalizante permite ao agricultor melhorar a sua produção, promove o desenvolvimento sustentável, garante o alimento para pequenos empreendedores, garante a fixação do homem no campo e é uma aposta para a melhoria do crescimento econômico, atrelado a conquistas de melhores oportunidades de emprego e renda para jovens e adultos.

Essa modalidade de educação prepara para o exercício das profissões, assim sendo contribui para que o cidadão se insira no trabalho e demais conquistas que inexoravelmente virão por consequência. A cidade de Bom Jardim, no Agreste Setentrional de Pernambuco, tem um projeto de qualificação profissional, através da sua Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Qualificação e vem promovendo cursos para a sociedade bonjardinense.

Na última terça-feira (18), dentro da programação pelo aniversário de 152 anos de Emancipação Política a gestão municipal promoveu uma cerimônia para a entrega dos certificados dos alunos que participaram Projeto Qualifica Bom Jardim, cursos de qualificação profissional da qual participaram jovens e adultos da cidade e zona rural.

A empreendedora Edvânia, moradora do Distrito de Umari, fez o curso de Bolo de Rolo. Para ela, o curso vem agregar aos conhecimentos que ela já possui, e vai possibilitar o incremento da sua renda. Segundo a aluna, a vizinhança dela gosta dos bolos e ela vai aproveitar os conhecimentos adquiridos no curso para faturar um dinheiro extra. “Foi muito bom, pretendo fazer para a casa, para comercializar e pra ter alguma renda”, disse Edvânia. Agora eu vou me aperfeiçoar, tentar fazer pra vendas, pra família… Pra mim foi muito bom, uma experiência nova que o Prefeito trouxe pra gente de Umari e foi uma oportunidade muito boa de conhecimento…” concluiu a empreendedora.

O Secretário de Desenvolvimento Econômico e qualificação do Município de Bom Jardim, Célio Borges concedeu entrevista a este Blog, informando que a parceria com o Sistema S em 2022 qualificou 852 pessoas. Segundo o Secretário, até julho deste ano, os cursos atingiram mais de 500 pessoas formadas, com pretensão de alcançar a marca de mais de mil pessoas formadas até dezembro de 2023. “Vamos expandir, com certeza muito mais… É um programa que as pessoas não só da zona urbana, mas o pessoal dos distritos, da zona rural. Vamos expandir para as comunidades, para os sítios”, destacou Célio Borges. “Foram muitos cursos na área de gastronomia”.

O sistema S possui uma infraestrutura ampla e diversificada, com escolas, centros de formação profissional, laboratórios, unidades móveis e outras estruturas voltadas para qualificação e treinamento profissional. A qualificação profissional é de extrema importância em Bom Jardim, pois junto com a parceria da prefeitura, os cursos oferecidos propiciam a identificação das habilidades e competências mais requisitadas, prepara profissionais para atuarem de forma mais competitiva tanto no mercado de trabalho, como no empreendedorismo de uma forma geral. Segundo Célio Bezerra, para o segundo semestre deste ano a Prefeitura está fechando uma parceria com o Senai, que vai oferecer cursos de refrigeração, energia solar, construção civil, hidráulica, mecânica de motos e outros voltados para a área da indústria. Os bonjardinenses contam com um espaço na cidade chamado COPE (Central de Oportunidades de Pernambuco), tem um convênio com o governo do Estado, e dentro deste espaço vários órgãos, que objetiva simplificar a vida das pessoas seja da cidade, da zona rural ou dos sítios, com emissão de documentos, resolução tributária, entre outros.

O desenvolvimento da formação em Bom Jardim já gerou frutos e a cerimônia de entrega dos certificados aconteceu numa solenidade na Quadra Dr. Oswaldo Lima – Nova Neolândia e contou com a participação e autoridades locais. Na ocasião discursou o Secretário de Saúde, Aguinaildo de Lima, que ressaltou a importância da educação. “A qualificação tem o grande objetivo de formar, e pessoas formadas conseguem dirimir o seu futuro, conseguem trabalhar, empreender. Pessoas com formação, com certeza são mais saudáveis, porque a formação traz conhecimento. É importantíssimo quando a gente trabalha um grupo de pessoas com esse objetivo. Isso traz um conjunto de ganho social.”

Representando o Senai e a FIEPE (Federação das Indústrias de Pernambuco), estava Valmir Fernandes, que se ressaltou a importância do ato. “Parabenizo a Prefeitura pelo pioneirismo de permitir que o empreendedorismo e empregabilidade seja aplicada no município torna Bom Jardim um município de referência não só no Agreste, mas no Estado de Pernambuco como um todo.”, declarou o representante. Segundo Fernandes o Senai ofertou o curso de bolo, costura, entre outros. Essas instituições oferecem cursos e programas de capacitação nas mais diversas áreas, atendendo tanto a demanda de jovens que desejam ingressar no mercado de trabalho quanto de profissionais já atuantes em busca de atualização ou aperfeiçoamento.

A Gestora do Senac Caruaru, Micheline Almeida, estava entre os convidados para entregar os certificados dos cursos de formação oferecidos em parceria com o Sebrae. “É com imensa satisfação que o Senac Caruaru, que atende o município de Bom Jardim, vem ao município certificar 311 pessoas. Foram 18 cursos em parceria com o Sebrae e fazer com que esse aluno se sinta valorizado, instigado a empreender, a colocar em prática todo desenvolvimento de competência que foi praticado no decorrer do curso e é com imensa satisfação que a gente vê o município pensando no futuro das pessoas.”, destacou a Gestora.

A ministração do curso ficou a cargo dos parceiros do Sistema S, composto por organizações como o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), o Serviço Social do Comércio (SESC), o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), o Serviço Nacional de Aprendizagem Transporte (SENAT) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR); o Sebrae , Colégio Agrícola Dom Agostinho Ikras, da UFRPE, o Núcleo Gestor da Cadeia Têxtil e de Confecções em Pernambuco, que se deslocaram para aplicar os cursos em Bom Jardim e desempenham papel fundamental na educação profissional brasileira.

Assim, os alunos formados pelo sistema S possuem uma vantagem competitiva ao ingressar no mercado de trabalho, ou mais chances de sucesso ao atuarem como empreendedor, pois estão mais preparados para as exigências das demandas em que atuam.