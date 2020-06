“Eixo” da sulanca estuda retorno das atividades

Pelo menos três municípios pernambucanos, considerados o “eixo” da sulanca e do jeans, estudam o retorno das atividades da feira. Os prefeitos de Caruaru, Santa Cruz do Capibaribe e Toritama, no Agreste do Estado, devem discutir um plano de reabertura dos negócios.

O prefeito de Toritama Edílson Tavares (MDB) disse haver “uma expectativa muito grande por parte da população porque precisamos voltar as atividades de negócios. Entendemos que o coração desses municípios é a feira. Estou conversando com Edson Vieira (Prefeito de Santa Cruz do Capibaribe) e Raquel Lyra (Prefeita de Caruaru) para que possamos anunciar brevemente o retorno dessas atividades”, frisou em entrevista à Rede Agreste de Rádio.

O gestor também comentou sobre a ajuda recebida pelo Governo Federal e reafirmou o cancelamento do Festival do Jeans deste ano. “Vamos receber aproximadamente R$ 1 milhão por mês e esse recurso vai garantir que não chegaremos no vermelho. Esse dinheiro num chega a perca de arrecadação que está estimada em 40%, mas chegou em boa hora”, comentou.

Tavares disse ainda que “o Festival do Jeans nos moldes tradicionais não tem a menor condição de acontecer. É impossível colocar 40 mil pessoas em um espaço com esse aumento nos números de casos da Covid-19. Estamos tentando apresentar uma alternativa, algo que seja online, essa é nossa proposta”, concluiu.

Foto: Reprodução