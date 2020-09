Eleições 2020: Começa planejamento para garantir a segurança do eleitor

O presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE), desembargador Frederico Neves, se reuniu, nesta quarta-feira (09), com os delegados da Polícia Federal (PF) Belmiro Freire de Araújo, Márcio Tenório Wanderley e Daniel Nogueira. O objetivo do encontro, realizado através de videoconferência, foi iniciar o planejamento para que as Eleições 2020 sejam realizadas da maneira mais tranquila possível em todos os municípios de Pernambuco.

“O canal para um diálogo permanente entre o Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco e a Polícia Federal está aberto a partir de agora. Não faltará colaboração entre as duas instituições, de modo a

garantir que todo o processo eleitoral ocorra de forma pacífica e dentro dos padrões de civilidade e respeito”, disse o presidente do TRE-PE.

Participaram da reunião a juíza Mariana Vargas, assessora da Presidência; o assessor de segurança do TRE, coronel Chusa Ferreira; o diretor-geral Orson Lemos, a secretária judiciária de 1º grau, Roberta de Azevedo e a assessora da Presidência, Bruna Barreto Campello.