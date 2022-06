Em agenda intensa, Eriberto Filho tem São João animado pelo Agreste e Zona da Mata

O pré-candidato a deputado estadual, Eriberto Filho (PSB), colocou o pé na estrada nos últimos dias pelo Agreste e Zona da Mata para participar de diversas festividades juninas ao lado de parceiros e amigos. Durante a tradicional festa, Eriberto passou pelas cidades de Carpina, Salgadinho, Cumaru e Sairé.

“O São João é um grande símbolo da nossa cultura. Depois de dois anos sem acontecer, é uma felicidade muito grande poder voltar a participar dessa festa em cidades tão queridas como Cumaru, Carpina, Salgadinho e Sairé. Agradeço toda receptividade da população e parabenizo também a organização dessa importante festa, levando alegria aos munícipes”, afirma o pré-candidato.

O giro começou ainda na quinta-feira (23), quando Eriberto Filho prestigiou a abertura do São João de Carpina, ao lado do prefeito Manuel Botafogo. A festa, que é referência na Mata Norte, não acontecia há dois anos devido a pandemia do coronavírus. O evento recebeu um grande público, tendo como atração principal a cantora Mari Fernandez.

No mesmo dia, Eriberto Filho também participou das festividades de Cumaru ao lado da prefeita Mariana Medeiros, do presidente da Assembleia Legislativa de Pernambuco, deputado Eriberto Medeiros, da vice-prefeita Girlene Cardoso e vereadores do município.

Já na sexta-feira (24), dia de São João, ele seguiu para Salgadinho, onde confraternizou com o prefeito Zé de Veva e a população. A festa foi comandada pelo cantor Victor Santos e o forrozeiro Geraldinho Lins. Na sequência, a programação do sábado aconteceu mais uma vez em Cumaru, que teve eventos na sede e também na Serra do Umari, localizada na Zona Rural do município.

Fechando o giro pelas festas juninas, Eriberto Filho ainda esteve em Sairé, ao lado do prefeito Gildo Dias, onde aproveitaram a realização do primeiro Buscapé Drilha na história da cidade. Logo em seguida, ele também participou da festa de São João. Nos próximos dias, o pré-candidato ainda deve passar por outros municípios para participar das celebrações destinadas à São Pedro