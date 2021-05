Em Cabrobó, Antonio Coelho inspeciona obras na Barragem Chico Mateus

Após passar por Santa Maria da Boa Vista, o deputado estadual Antonio Coelho (DEM) prosseguiu com a agenda da segurança hídrica, dessa vez, no município de Cabrobó. Na companhia do prefeito Galego de Nanai e do aliado e empresário Dim Saraiva, o líder da Oposição na Assembleia Legislativa fez uma visita à Barragem Chico Mateus. Os vereadores João da Saúde, Marcos de Neuma e Virlane Saraiva, o superintendente da Codevasf, Aurivalter Cordeiro, e lideranças locais também integraram a comitiva.

A obra de recuperação da barragem é primordial para assegurar o bom funcionamento do reservatório, localizado na região Nordeste do município. Além de ajudar na contenção de enchentes que, ano após ano, atinge a população residente na área, o armazenamento da água vai beneficiar os agricultores com a irrigação das suas propriedades. A barragem tem capacidade para armazenar mais de 640 mil metros cúbicos de água e o investimento na ação é estimado em R$ 3,5 milhões.

“É nosso dever continuar trabalhando para garantir a segurança hídrica da população pernambucana. A recuperação da Barragem de Chico Mateus, além de garantir melhorias na vida das comunidades e de assegurar acesso à água ao homem do campo, vai proporcionar um desenvolvimento sustentável na região, gerando emprego e renda para os moradores de Cabrobó. Dessa forma, vai movimentar e fortalecer a economia da cidade”, frisou o parlamentar.