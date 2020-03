Em Carpina mulher é presa por suspeita de tentar matar o companheiro ateando fogo

Uma mulher foi presa em flagrante por suspeita de tentar matar o companheiro, em Carpina, na Zona da Mata Norte de Pernambuco, distante 55 quilômetros do Recife. Segundo informações repassadas pela Delegacia de Nazaré da Mata, na mesma região, onde o crime foi registrado, ela jogou álcool no homem e ateou fogo.

O caso, segundo a Polícia Civil, aconteceu na noite de domingo (1º). Eurice Gomes da Silva, de 33 anos, foi autuada no plantão da Delegacia de Nazaré da Mata, por tentativa de homicídio. José Carlos dos Santos, de 43 anos, deu entrada na Unidade Mista de Carpina com queimaduras pelo corpo.

Na manhã desta segunda-feira (2), a mulher ainda estava na Delegacia de Nazaré da Mata. Ela aguardava a chegada de uma equipe da Delegacia de Carpina, responsável pela condução para a audiência de custódia.

Depois do atendimento no hospital de Carpina, José Carlos foi transferido para o Hospital da Restauração (HR), no Derby, na área central do Recife.

A assessoria do hospital informou que o paciente estava na emergência, na manhã desta segunda, e que depois seguiria para a Unidade de Queimados.

*G1PE