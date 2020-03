Em Carpina, Paróquia de São José cancela programação cultural do Novenário e procissão do padroeiro

A comunidade católica de Carpina está vivenciando a 110ª Festa de São José. As celebrações diárias acontecem na Igreja Matriz, a partir das 19hs, com a reza da novena e em seguida a celebração eucarística.

Devido as ações emergenciais para prevenir a disseminação do Coronavírus na cidade de Carpina, atendendo as recomendações da Secretaria Estadual de Saúde, a programação cultural da festa foi cancelada. O palco montado em frente à igreja foi desmontado. Os shows do padre Damião Silva, Comunidade Filhos de Maria, Mezenga do Acordeon, Gabriel Vaqueiro, entre outros convidados, foram desmarcados e serão realizados em data a ser definida.

A tradicional procissão de São José programada para a próxima quinta- feira (19) foi cancelada, pois a expectativa dos organizadores é que milhares de fieis participariam do ato religioso, assim como nos anos anteriores.

Diante dessa decisão a programação foi alterada e haverá ao longo do dia cinco missas nos seguintes horários: 6hs,9hs,12hs,15hs e 19hs.

Após a missa das 15hs o andor de São José sairá acompanhando por um carro de som onde serão cantadas músicas católicas fazendo o mesmo percurso da procissão, mas os fieis não acompanharão o cortejo.

Está previsto ainda que após esse período de contingência diante da pandemia do Covid-19 será agendando um tríduo e acontecerá a procissão do padroeiro com a participação da população.