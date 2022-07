Em Carpina, prefeito Botafogo reafirma compromisso com pré-candidatura de Eriberto Filho

Na caminhada por uma vaga na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), o pré-candidato a deputado estadual Eriberto Filho (PSB) terá ao seu lado o apoio de uma grande liderança da Mata Norte. Trata-se do prefeito de Carpina, Manuel Botafogo (Sem partido), que marchará ao lado do jovem, contribuindo com sua experiência e habilidade política na região em que atua há 27 anos. Ainda no mês de março, o prefeito Botafogo apresentou o nome de Eriberto Filho como seu pré-candidato a deputado estadual em Carpina.

Agora, mais uma vez, reforçou seu compromisso político com a postulação de Eriberto Filho. “É honroso para mim ter um jovem como pré-candidato a deputado estadual. Ele tem um grande futuro pela frente. Aqui é sempre bem acolhido, onde vai ser apoiado por empresários, pela juventude, amigos e os seguidores de Botafogo. Vou trabalhar para que Eriberto Filho seja bem votado porque lealdade não se vende e não se troca. Lealdade se paga com lealdade”, diz o experiente prefeito.

De acordo com o Botafogo, essa relação foi construída ainda durante sua passagem pela Alepe, quando tomou posse em 2015, fazendo amizade com o deputado Eriberto Medeiros (PSB), atual presidente da Casa de Joaquim Nabuco e pai de Eriberto Filho. O gestor projeta que a nova parceria será frutífera para Carpina, cidade onde exerce o 4º mandato de prefeito.

“Não tenho dúvidas que depois que Eriberto Filho ganhar a eleição será um grande parceiro meu e de Carpina, não apenas no período eleitoral, mas enquanto for deputado. Sei que vai nos ajudar muito com emendas, com articulação junto ao Governo do Estado. Quero desejar boa sorte na sua trajetória que já considero vitoriosa. Ele vai contar com o apoio da pessoa de Botafogo, dos meus seguidores e das pessoas que votaram e me escolheram. O trabalho vai ser grande para que Eriberto Filho seja bem votado aqui”, completa.

Em tom de agradecimento, Eriberto Filho não escondeu a felicidade em contar com o apoio do prefeito Botafogo. “Para mim é uma honra ter ao meu lado uma pessoa como Botafogo, político que admiro e acompanho há um bom tempo, e que possui uma brilhante história na Mata Norte, especialmente nas cidades de Carpina e Lagoa do Carro. Tenho certeza que juntos poderemos pavimentar a estrada do sucesso, levando mais avanços e desenvolvimento para os carpinenses”, afirma o pré-candidato.