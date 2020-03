Em Carpina Defesa Civil capacita municípios prevendo chuvas acima da média

Com uma previsão para 2020 de chuvas acima da média para a quadra chuvosa da RMR, Zona da Mata e Agreste, a Casa Militar através da Secretaria Executiva de Defesa Civil do Estado promove entre os dias 03 a 05 de março, na cidade de Carpina, a Oficina Regional de Defesa Civil para os municípios da Mata Norte. O evento acontecerá durante esses três dias das 9h às 17h no auditório do Centro Social Madre Virginia, Rua Filhas de Santana,160, Madre Rosa, Carpina – PE.

A capacitação, que faz parte da Operação Inverno 2020, é a terceira nesse formato que acontece este ano e traz como novidades as capacitações recebidas pelo Ministério do Desenvolvimento Regional durante a Semana Nacional de Defesa Civil, que aconteceu em Pernambuco em outubro do ano passado. Dentre as capacitações estão a Elaboração de Plano de Contingência para deslizamentos com base na metodologia japonesa GIDES, Preenchimento de Formulários do Sistema de Comando de Incidentes, Simulado de Mesa em Segurança de Barragens, Elaboração de Projetos para Obras de Prevenção, Ações de Reestabelecimento e Recuperação, Solicitação de Recursos Federais e Prestação de Contas.

“Apesar de não termos históricos de grandes desastres na região da Mata Norte do Estado, há uma previsão de chuvas acima da média em Pernambuco e todos os municípios precisam estar preparados para as chamadas anomalias climáticas que tem acontecido por todo país e surpreendido até os meteorologistas. Com isso esperamos conscientizar e orientar os municípios para que eles estejam preparados para qualquer situações desse tipo” ressalta o Secretário Chefe da Casa Militar o Coronel Carlos José.

Além da Oficina, teremos como sempre a capacitação para 120 crianças com idades entre 05 e 07 anos da Escola do Centro Social Madre Virgínia, através do projeto Defesa Civil nas escolas. A capacitação acontecerá na própria escola, no dia 04 de março às 8h30 e utilizará arte educadores para orientar as crianças sobre noções de autoproteção, sobre a importância de cuidar do meio ambiente em que vivem e questões básicas de prevenção contra desastres. O Objetivo é que essas crianças sejam propagadores dessas informações dentro de suas casas com suas famílias.