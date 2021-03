Em comemoração ao Dia Mundial da Água, COMPESA promove ações de conscientização socioambiental

Em meio a pandemia, falar sobre a importância do uso consciente da água é ainda mais importante. Essencial para a vida, a água ganhou ainda mais destaque nesse cenário desafiador que atravessamos e para comemorar o Dia Mundial da Água, na próxima segunda-feira, dia 22, a Compesa preparou uma extensa programação com palestras on-lines abordando temas como a situação hídrica de Pernambuco; os desafios do abastecimento de água; as oportunidades e desafios com o novo marco regulatório do saneamento; a disponibilidade da água no Estado, a importância da arborização e orientação para o plantio; a educação ambiental e educação para o consumo e uso das redes.

A Diretoria de Desenvolvimento e Sustentabilidade da Compesa, dentro das comemorações do cinquentenário da Compesa e do Dia do Compesiano, também celebrado no dia 22 de março, preparou uma programação para comemorar a data, criada em 1992 pela Organização das Nações Unidas (ONU). Além da programação para o dia, a comemoração segue até o final de março com diversas atividades informativas, educativas, de reflexão e debates com o intuito de promover o uso da água com consciência e ajudar a garantir um futuro com muito mais vida para todos.

Através do Universo Compesa, em parceria com a Universidade Católica de Pernambuco, Espaço Ciência e diversas instituições de ensino estão sendo beneficiados cerca de mil estudantes, com palestras onde os conteúdos são repassados de forma lúdica pensada para levar aos estudantes uma reflexão ao acesso à água e ao saneamento, assim como a importância do uso consciente, para evitar os excessos e o desperdício da água.

Na segunda, as comemorações serão iniciadas às 9h com o webinar “Oportunidades e Desafios com o Novo Marco Regulatório do Saneamento”, que terá como convidados a presidente da Compesa, Manuela Marinho, o presidente da Aesbe e da Cagepa, Marcus Vinícius Fernandes, o superintendente de Assuntos Regulatórios da Sabesp, Marcel Sanches e o analista de Regulação da ARCE, Alceu Castro, além da participação da secretária de Infraestrutura e Recursos Hídricos de Pernambuco, Fernandha Batista. Ainda no dia 22 haverá a palestra onde será apresentado o tema “Outorga de Uso de Recursos Hídricos”, o “Case” da Compesa e IFPE, Campus Recife. No período acontecerá atividades online educativo-informativa para atendimento de escolas e grupos formais que busquem a empresa com fins de educação socioambiental, além de atividades lúdicas, oficinas e palestras.

Participarão das atividades alunos da Unicap; da Escola Silva Oliveira; Colégios Souza Leão; Santa Maria; Madre de Deus (do município de Abreu e Lima). As atividades contarão com as parcerias da Universidade Católica de Pernambuco; Copergás, Espaço Ciência, IFPE, Apac, CPRH, Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade e Escolas Municipais, Estaduais e Privadas. Os Núcleos de Mobilização Social em Obras e Serviços participarão efetivamente na articulação e desenvolvimento das atividades, bem como equipe de Meio Ambiente e do Universo Compesa.