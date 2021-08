Em comemoração aos seus 90 anos, Museu do Estado de PE inaugura nova exposição

O Museu do Estado de Pernambuco (Mepe), equipamento cultural gerenciado pela Secult-PE/Fundarpe, abre ao público nesta sexta-feira-feira (27) sua exposição comemorativa de 90 anos. A mostra “Tempo Tríbio – Museu do Estado de Pernambuco – 1930-2020” tem lançamento simultâneo ao livro homônimo, publicado pela Cepe Editora, que narra sua trajetória desde a criação do espaço, passando pelo processo de criação da coleção de obras de arte.

A comemoração deveria ter acontecido em 7 de setembro do ano passado, data de aniversário da instalação do Mepe no casarão localizado na Avenida Rui Barbosa, 960, no bairro das Graças. A celebração, porém, precisou ser adiada por causa do isolamento social causado pela pandemia de Covid-19. A exposição presencial agora está disponível para os visitantes, respeitando todas as medidas de segurança sanitária.

Ocupando três salas do museu, a mostra apresenta uma linha do tempo detalhada, repleta de informações inéditas e ilustrada por peças do acervo do Mepe. Algumas, como a máscara mortuária de Agamenon Magalhães, até então inéditas para o público. A curadoria é do antropólogo Raul Lody e da historiadora Maria Eduarda Marques, que também participam do livro.

“O futuro do Mepe é ser um espaço cultural vivo que dialoga com o presente e as futuras gerações. Por sua importância e trajetória marcada na história de Pernambuco, p museu está sempre superando os obstáculos na busca incansável pelo que deve ser maior na criação do espírito humano: a luta contra a banalização da arte e da cultura de seu povo”, afirmou a diretora do museu, Margot Monteiro.

LIVRO – Com informações inéditas sobre o equipamento cultural e seu acervo, o livro traz uma rica oferta de fotos, com peças raras e uma cronologia dos diretores que já passaram pelo Mepe. Traz textos de Raul Lody, Maria Eduarda Marques, dos historiadores Pablo Lucena e André Soares, da escritora e jornalista Marileide Alves, e do antropólogo Renato Athias, organizados pelo jornalista, escritor e crítico Júlio Cavani. A publicação está à venda nas lojas físicas da Cepe e no site da editora (www.cepe.com.br/lojacepe).

Serviço

Exposição de aniversário de 90 anos do Mepe

“O título Tempo Tríbio – Museu do Estado de Pernambuco – 1930-2020”

A partir de 27 de agosto

Terça a sexta-feira: das 11h às 17h

Sábados e Domingos: das 14h às 17h

Endereço: Avenida Rui Barbosa, 960, Graças – Recife/PE