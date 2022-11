Em conferência, Unale reconhece gestão exitosa de Eriberto Medeiros na Alepe

A 25ª Conferência da União Nacional dos Legisladores e Legisladoras Estaduais reservou um momento especial para o presidente da Assembleia Legislativa de Pernambuco, Eriberto Medeiros (PSB-PE), anfitrião do evento que acontece na Arena de Pernambuco. Isso porque o parlamentar foi agraciado com o certificado e a Comenda Unale, que reconheceu os relevantes serviços prestados à frente do Parlamento Estadual nos últimos quatro anos, quando Eriberto esteve ocupando a presidência da Casa de Joaquim Nabuco.

A Comenda Unale premia uma gestão que começou em 2019, quando Eriberto Medeiros assumiu a presidência da Alepe e iniciou um processo de aproximação do Poder Legislativo com a sociedade, instituições e entidades de classe. Sob sua gestão, foram criados diversos projetos, entre eles, dois especiais, que receberam o prêmio da Assembleia Cidadã da Unale.

O primeiro deles, o Alepe Acolhe, criado em 2019, é um projeto social que oferece cursos de qualificação e vagas de estágio remunerado a jovens que aguardam por adoção em casas de acolhimento. Na época, durante a 23ª conferência, sagrou-se como o grande vencedor na categoria Projetos Especiais da Assembleia Cidadã. Em 2022, o Alepe Acolhe foi ampliado através de um convênio entre a Alepe e o Tribunal de Justiça de Pernambuco, expandindo o público da ação de oito para 20 jovens na faixa etária de 14 a 17 anos – antes, os participantes deveriam ter entre 16 e 17 anos.

Depois, com a pandemia, a gestão do deputado Eriberto Medeiros criou o projeto educativo Lideralepe, com o intuito de ofertar cursos virtuais para formação de novas lideranças em Pernambuco. Por meio de seminários, capacitações e simpósios, a primeira edição do projeto tinha como foco observar as mudanças no ambiente político moderno e as inovações que são exigidas para o exercício do papel de liderança. Exitoso, também saiu como campeão na categoria projetos especiais da Assembleia Cidadã da Unale, em 2021.

Agora, Eriberto Medeiros encaminha o fim da gestão recebendo a mais alta honraria concedida pela Unale, um reconhecimento nacional pelo trabalho de aproximação da Alepe com a sociedade civil. A comenda foi entregue pelo presidente da Unale, Lídio Lopes (Patriota-MS); e o vice-presidente, o conterrâneo Diogo Moraes (PSB-PE). Também estavam presentes no evento o secretário de Justiça de Pernambuco, Cloves Benevides, que representou o governador Paulo Câmara; a deputado estadual da Bahia, Ivana Bastos, que também recebeu a comenda, entre outros representantes da diretoria da Unale.

Foto: Imprensa Unale