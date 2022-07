Em evento disputado, expoentes do setor canavieiro lançam livro na AFCP

Usineiros, canavieiros e agrônomos de várias gerações se reuniram na Associação dos Fornecedores de Cana de Pernambuco (AFCP), no Recife, para prestigiar o lançamento do livro “Cana de Açúcar em PE: o que você já sabe e o que vai saber agora”, de autoria dos experientes engenheiros agrônomos Marcos Aurélio Cavalcante dos Santos e Benin José de Barros Barreto. Cada acumula 70 anos na agroindústria canavieira do estado e no Nordeste. O presidente da AFCP, Alexandre Andrade Lima, foi o anfitrião do evento ontem (18).

De 1500 até hoje, muitas questões aconteceram em torno do cultivo da cana e Pernambuco sempre esteve presente e se destacou nesse universo canavieiro. Do estado, por exemplo, já saiu a maior produção de açúcar do mundo. “Numa linha mais técnica, ambos contam a história das usinas em Pernambuco, dos produtores de cana e das entidades do setor sucroenergético”, diz Lima.

Editado pela Companhia Editora de Pernambuco (Cepe), o livro é dividido em 17 capítulos que abordam desde a origem da matéria-prima até sua chegada ao solo pernambucano, com dados sobre produção rural, processamento, caráter econômico, topografia, questões climáticas, melhoramento genético, preços, variedades, além de histórias e curiosidades sobre o setor.

Em pouco mais de 350 páginas, referenciadas por vivências de décadas de ambos os autores no setor, o livro exalta o quão Pernambuco foi e segue sendo berço da produção de cana no País e, portanto, documentar a história secular do setor canavieiro fez-se necessário para “resgatar a imagem do Estado como produtor da cana”, frisou no lançamento Marco Aurélio, que também é mestre em Solos e trabalhou no IPA, IAA e em várias usinas e destilarias em PE e no NE.

Para Benon Barreto, que aos 86 anos ainda se mantém ativo, vivendo e produzindo em meio ao universo que ajudou a perpetuar com sua obra, a cana-de-açúcar atravessou séculos e se mantém altiva e pujante não apenas no Nordeste, onde tem uma expressiva participação econômica e social, mas em várias partes do país e em Pernambuco – estado propício para se desenvolver e é sobre isso que o livro desse longevo agrônomo trata com riquezas de detalhes. Ele trabalhou na Sudene e em várias usinas e destilarias de PE e no NE.