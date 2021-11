Em Nazaré da Mata, geração de vagas para jovens aprendizes ganha destaque nesta sexta (19)

O programa Jovem Aprendiz é uma medida eficaz para inserir a juventude no mercado de trabalho, gerando aprendizado, experiência e renda para os beneficiados, além de auxiliar na busca do primeiro emprego. As vantagens da iniciativa para a sociedade são inúmeras, e não passam despercebidas pela Agência de Nazaré da Mata. Nesta sexta-feira (19), 20 postos para jovens aprendizes estão disponíveis na unidade do município, na área de assistência administrativa. Para ingressar nessa opção, o candidato deve ter de 14 a 24 anos, estar cursando ou ter cursado o ensino básico. A vaga oferece como salário R$ 1,1 mil.

No total, há 171 oportunidades de emprego em Pernambuco, especialmente no Recife. A capital totaliza 48 chances, cerca de 28% do todo. Nazaré da Mata assume a segunda posição nesse ranking, tendo gerado 28 postos para o quadro deste dia. Ainda, há 21 opções em Santa Cruz do Capibaribe, mais uma cidade protagonista no oferecimento de trabalho.

O ofício de vendedor porta a porta, no Recife, também é um dos principais de hoje, com 10 vagas, atrás apenas do ramo da assistência administrativa. O salário da área corresponde a aproximadamente R$ 1,2 mil. São exigidos do candidato ensino médio completo e no mínimo seis meses de experiência.

Os outros municípios com oportunidades, além dos já citados, são Araripina, Arcoverde, Bezerros, Palmares, Caruaru, Garanhuns, Paudalho, Goiana, Igarassu, Ipojuca, Paulista, Pesqueira, Petrolina, Salgueiro, e Serra Talhada.

Para pessoas com deficiência, há 11 postos de emprego, em Arcoverde, Caruaru, Petrolina, Recife, Ipojuca e Serra Talhada. Já para trabalhadores temporários, estão disponíveis 15 chances em Arcoverde e no Recife. A vaga destacada é a de operador de telemarketing ativo, na capital.

Para visitar uma unidade da Agência do Trabalho e se candidatar a uma vaga, é necessário realizar um agendamento prévio por meio do site da Secretaria do Trabalho, Emprego e Qualificação de Pernambuco (https://www.seteq.pe.gov.br/).