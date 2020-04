Em novo boletim Secretaria Estadual de Saúde afirma que 23 pessoas estão recuperadas do COVID-19 em PE

A Secretaria de Saúde (SES-PE) anunciou mais 40 casos confirmados de Covid-19 neste sábado (4). No total, há 176 confirmações, 23 pessoas recuperadas e 14 óbitos pelo Novo Coronavírus no Estado. Vale lembrar que o número de testes realizados pela SES-PE cresceu, e os laboratórios privados também voltaram a ter capacidade de testagem. As quatro mortes confirmadas foram de três homens, de 65, 71 e 74 anos, e de uma mulher de 95 anos, todos do Recife. Boletim completo: http://www.pe.gov.br/b/22306

PRAIAS E PARQUES | O Governo de Pernambuco determinou o fechamento dos parques e praias por três dias, do sábado (4) à segunda (6). O decreto foi assinado na sexta (3), pelo governador Paulo Câmara. Comércio, serviços públicos e atividades não essenciais seguem fechadas até 17/4, e as escolas não funcionam pelo menos até o dia 30/4 – os prazos ainda podem ser prorrogados. Além disso, bancos e lotéricas precisarão apresentar medidas para preservar a saúde dos clientes que precisarem esperar em filas.

Para denunciar descumprimento das medidas contra a aglomeração: ligue 190

ISOLAMENTO| O isolamento social nos próximos 15 dias será fundamental para minimizar os efeitos do pico do contágio, que deve ocorrer na 2ª quinzena de abril. Fique em casa!

SELEÇÃO | O Governo de Pernambuco publicou neste sábado (4), no Diário Oficial, edital de seleção pública com 114 vagas para o Laboratório Central de Saúde Pública de Pernambuco (Lacen-PE). Serão convocados biomédicos, farmacêuticos, bioquímicos, sanitaristas e técnicos de laboratório. As inscrições vão do sábado (4/04) até a terça-feira (7/04). O resultado preliminar será divulgado em 15/04 e o final em 23/04. Os selecionados irão reforçar a capacidade de testagem no Estado.



TESTAGEM | Foi publicada, na última sexta (3), nota técnica orientando sobre a realização dos testes em profissionais de saúde. No documento, é reforçada a ordem de prioridade, que será para os profissionais que atuam nas UTIs atendendo pacientes suspeitos e confirmados da Covid-19, seguidos dos que trabalham em emergências, todos da enfermagem e todos da Atenção Primária que também atendem suspeitos e confirmados, além dos técnicos que realizam a coleta de swab, independente do local de trabalho.

Conheça a plataforma que dá orientações virtuais sobre a Covid-19, classifica o risco do paciente e, se necessário, faz videochamada com enfermeiros ou médicos: https://bit.ly/2QOzgns

CONFECÇÕES | O Núcleo Têxtil e de Confecções de Pernambuco (NTCPE) passou a fornecer um caderno técnico com protótipos de equipamentos de proteção para serem produzidos pelas fábricas do Polo Têxtil do Agreste. Cerca de 50 empresas já estão utilizando o documento, que está disponível para download em https://www.ntcpe.org.br/.

AULAS ONLINE | O Governo de Pernambuco lançou o Educa-PE, programa de videoaulas que será transmitido pela TV PE, TV Alepe e Youtube. O Educa-PE levará conteúdos de diversas áreas do conhecimento aos estudantes enquanto as escolas estiverem fechadas, e não substitui as aulas presenciais. Confira pronunciamento sobre o programa: https://bit.ly/3dWr5zq

DECRETOS | Assim como os restaurantes, que estão autorizados a funcionar como delivery ou ponto de coleta, os pontos de alimentação das estradas podem vender refeições, desde que o alimento seja consumido no caminhão ou em local sem aglomeração. Oficinas e lojas de autopeças, oficinas de manutenção e conserto de equipamentos para indústrias e atividades essenciais, e os serviços e comercialização de peças e pneus também podem funcionar, respeitando as orientações das autoridades sanitárias.

NORONHA | A partir de domingo (5), está suspensa por 15 dias a entrada de pessoas em Fernando de Noronha, incluindo turistas e moradores, permanentes ou temporários. A decisão foi tomada após solicitação do Conselho Distrital da Ilha, que observou moradores desobedecendo ao intervalo da quarentena após sair e voltar para o arquipélago: https://bit.ly/3aHhJ8w

A solidariedade faz toda a diferença durante o enfrentamento de uma pandemia. Por isso, se você pode ajudar de alguma maneira, não hesite! Essa luta é de todos nós. Confira algumas maneiras de contribuir:

=> Você pode fazer doações para a compra de equipamentos hospitalares. A compra será feita por meio de um acordo de cooperação técnica com o Porto Social.

Bradesco (banco 237)

Agência 1164

Conta Corrente 50071-2

Associação Incubadora Porto Social

CNPJ 25.087.812/0001-47

Mais informações: (81) 99185-7147

=> Também é possível doar alimentos e produtos de higiene e limpeza para a população mais vulnerável.

Mais informações: 0800 081 4421 ou 081 3183.3055 / WhatsApp (81) 98494.1969 /pesolidario.covid@gmail.com

Conheça o projeto: https://youtu.be/3coiklXROSIMais

=> Você pode ser voluntário nos Pontos de Cuidado, instalações criadas para que a população em vulnerabilidade social tome banho, se alimente e receba orientações sobre como se prevenir da Covid-19.

Mais informações no site http://transformarecife.com.br ou no Instagram com o coletivo Unificados Pop Rua (@unificadospsr)

=> Você pode doar sangue. O Hemope e o Governo de Pernambuco disponibilizam uma linha especial para você agendar sua doação em segurança.

Informações: 0800 081 1535

FAKE NEWS => Não caia em notícias falsas, não repasse informações sem confirmar. Confira boatos desmentidos no nosso hotsite: https://www.pecontracoronavirus.pe.gov.br/