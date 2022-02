Em Paudalho, Marcelo Gouveia anuncia vacinação itinerante contra a Covid-19 para crianças

Com o objetivo de realizar uma busca ativa das crianças que ainda faltam tomar a dose da vacina contra a Covid-19 no município, o prefeito de Paudalho, na Mata Norte, Marcelo Gouveia (PSD), anunciou a vacinação itinerante para crianças de 5 a 11 anos. O cronograma começará a partir da próxima segunda-feira (14) e seguirá até a sexta-feira (18), com pontos fixos nas escolas municipais, sempre das 8h às 16h. “Nós estamos com a vacinação no nosso ponto no Centro da cidade, com dias específicos para a garotada e agora vamos começar a fazer a imunização itinerante. Tudo isso é para alcançarmos nossas crianças. Nós precisamos imunizá-las o mais urgente possível. Conto com a cooperação de cada pai e mãe”, comentou o prefeito, Marcelo Gouveia.

Na segunda-feira, dia 14, a vacinação itinerante para crianças será realizada na Escola Maria de Fátima, em Chã de Cruz. Na terça-feira, dia 15, na Escola Municipal José Bonifácio, em Chã de Conselho e na quarta-feira, dia 16, em Mussurepe, na Escola Municipal Sinhô Bandeira. A programação segue na quinta-feira, dia 17, no Colégio Municipal de Guadalajara, em Guadalajara e na sexta-feira, dia 18, na Escola Municipal Elisa Fidelis, em Rosarinho. De acordo com a Secretaria de Saúde de Paudalho, qualquer criança de 5 a 11 anos poderá tomar a dose do imunizante mesmo que não estude na instituição que recebe a programação. A vacinação itinerante será realizada em parceria com a Secretaria de Educação do município.