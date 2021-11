Em visita a Machados, Danilo Cabral fala sobre instalação  de universidade no Agreste Setentrional

O deputado federal Danilo Cabral (PSB) afirmou que o governo do estado irá anunciar a instalação de um campus da Universidade de Pernambuco (UPE) no Agreste Setentrional. Em visita a Erem Severino de Andrade Guerra, nesta segunda-feira (8), ao lado do ex-prefeito do município Argemiro Pimentel, da gestora da GRE do Vale do Capibaribe, Edjane Ribeiro dos Santos, e da professora Adeilda Moura, gestora da escola, ele disse que há expectativa de que, já no próximo ano, sejam abertas vagas para cursos do ensino superior na região.

“Uma das grandes lutas que tenho aqui, nessa região, é pela presença física de uma universidade pública para que os alunos não tenham que se deslocar para o Recife ou para outras cidades para fazer o ensino superior”, destacou Danilo Cabral para a plateia de alunos e professores. Ele lembrou que o Agreste Setentrional é a única região de Pernambuco que não tem a presença física de uma universidade pública, nem federal nem estadual.

Durante a visita, Danilo Cabral também anunciou a construção de uma quadra poliesportiva coberta para a Eremsag, atendendo a uma antiga demanda da escola e do município. “O governo do estado vai universalizar quadras em todas as escolas públicas da rede estadual de Pernambuco. E Machados já está no lote da licitação, que deve ser divulgada nos próximos 15 dias”, assegurou. Um investimento de R$ 600 mil na unidade escolar.

Segundo o deputado socialista, o governador Paulo Câmara, depois de uma gestão muito eficiente, que ele fez nas contas do estado, conseguiu reuniu recursos para o programa. A informação é de que os engenheiros da Secretaria de Educação devem visitar o terreno ainda nesta semana. “Esse é um compromisso que o governador Paulo Câmara assumiu com o município e está colocando em prática”, encerrou Danilo Cabral.