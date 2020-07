Empreendedora de Carpina investe e faz sucesso na produção de máscaras de proteção infantil

Cerca de 80 modelos, nos diferentes tamanhos, cores e estampas, foram criados para atender demanda do público infantil

Com as recomendações das autoridades em saúde para o uso das máscaras de proteção individual, utilizada na prevenção do novo coronavírus, pais e responsáveis por crianças convivem com o desafio de fazerem elas utilizarem o acessório. É neste momento, que a assistente em Recursos Humanos, Josicleide Marinho, 27 anos, que administra a empresa JM Personalizados, entra em ação.

Com sede na cidade de Carpina, na Mata Norte de Pernambuco, a microempresa está investindo na produção de máscaras de proteção individual especialmente para a segurança das crianças. A iniciativa, que alia diversão com proteção, conta com um catálogo com mais de 80 modelos para meninos e meninas, nas mais variadas cores, tamanhos e estilos.

Desde que foi obrigatório o uso de máscaras no Estado, como forma de prevenção a pandemia da covid-19, a empresária tem atendido empresas, profissionais liberais e, principalmente, escolas da cidade e da região.

Ao ver seu super-herói estampado na máscara a criança acaba aderindo ao hábito de usar o produto. “Os pais sempre se queixam que os filhos não se adaptam a esta nova rotina de usar máscara. Diante de tantos relatos, usamos uma forma criativa e lúdica, para que o público infantil adotasse os cuidados nesta época da pandemia. Com o nosso modelo é totalmente personalizado, com cores, estampas e tamanhos, que se encaixam perfeitamente ao formato do rosto da criança, os pequeninos não resistem”, comenta Josicleide Marinho.

VOLTA ÀS AULAS– Com a expectativa da volta gradual às aulas no segundo semestre, há a preocupação com a proteção dos alunos. A procura pelas máscaras são de pais, responsáveis e diretores de escolas. Todos preocupados com a segurança das crianças. São ofertados modelos com a logomarca das escolas, bem como apenas com os personagens infantis.

O empreendimento também tem favorecido a contratação de revendedores e a ampliação de postos de trabalho na área da produção, com costureiras e designers. “Estamos vivenciando dias difíceis. A proteção dos nossos filhos é algo primordial. Através dessa iniciativa temos visto o resultado de crianças que adaptam-se a rotina de usar a máscara de proteção e como consequência pais mais seguros”, confirma Josicleide.

O trabalho pode ser acompanhado através do Instagram @JM.Personalizados.MascaraNinja e do WhatsApp (81) 99654-0691.