Empresário oferece gratuitamente criação de e-commerce e lojas virtuais para negócios em crise devido ao Covid-19

Em todo o mundo as restrições impostas pela quarentena, como medida de contenção ao avanço do novo coronavírus está causando desempregos em massa, devido ao encerramento da atividade comercial e da restrição da movimentação e deslocamento das pessoas, contemplando apenas serviços essenciais como mercados e farmácias.

Em virtude disto, o Banco Central já projeta crescimento zero para o PIB deste ano no Brasil, derrubando a projeção que havia de 2,2% para 2020 e as bolsas enfrentam sucessivas quedas, além do aumento vertiginoso da cotação da moeda norte-americana. Nos Estados Unidos já são mais de 10 milhões de desempregados devido ao fechamento do comércio e no Brasil já começam as primeiras demissões. Em meio a tudo isto, como empresas e empreendedores podem sobreviver e continuar gerando empregos?

O empreendedor e especialista em marketing digital, Lucas Leite, aponta que a solução para este momento de crise, inevitavelmente está no online: “se as empresas não conseguirem se adequar a este momento difícil que estamos vivendo promovendo uma presença no digital maior e expandindo suas fronteiras para fazer negócios online então certamente a crise será ainda mais difícil do que era suposto ser. As pessoas estão em casa e continuam precisando dos mesmos produtos e serviços, contudo não podem ir até o estabelecimento. Logo, o digital é a forma de trazer o seu negócio para os clientes.”

Lojas virtuais gratuitas para empresas em dificuldade

Lucas Leite é CEO da Vende Muito Brasil, empresa especializada em e-commerce e marketing de influência. Em uma atitude altruísta, o empresário propôs um desafio solidário àqueles que querem encontrar um caminho para sobreviver em meio à crise: “desafiei a minha equipe a abraçar comigo a ideia de criarmos lojas virtuais para empresas que querem se inserir no mundo digital de maneira totalmente gratuita, sem cobrar os nossos custos de programação e criação da loja. Nós, como forma de estender uma mão amiga às empresas, iremos abdicar do valor da nossa mão de obra. Assim o usuário irá apenas cobrir os custos mensais da plataforma e do hosting.”

Os critérios para ganhar a loja online são simples: “todos que entrarem em contato conosco e seguirem os nossos perfis oficiais no Instagram serão atendidos e ganharão um e-commerce feito por nós. Penso que mais do que palavras, agora é o momento de mostrarmos empatia e ajudarmos uns aos outros para que todos nós possamos vencer a crise do covid-19.”