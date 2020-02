Empresários investem em segmento que é tendência no Brasil e administram franquias de casa, através das redes sociais

De acordo com os dados divulgados pela Associação Brasileira de Franchising (ABF), no ano passado, o setor de franquias teve um crescimento de 6,9% em faturamento e de 5,1% em número de unidades em operação. O Nordeste está entre as regiões que se destacaram e conseguiram um bom desempenho, totalizando um faturamento de R$5,9 bi no terceiro trimestre de 2019.

Se antes os modelos eram mais tradicionais, com foco em shoppings e lojas de ruas, hoje as franquias se reinventaram e permitem que os franqueados operem o negócio sem sair de casa, ou a partir de espaços mais enxutos. Os brasileiros também passaram a investir em segmentos diferenciados e que estão ganhando força no universo franchising: as cervejarias artesanais.

Trocando roupas por cevada

Hoje, o Brasil consome cerca de 14 bilhões de litros de cerveja por ano, sendo o terceiro maior mercado no ranking mundial, gerando, aproximadamente, 2,7 milhões de empregos e com faturamento de R$ 100 bilhões. Todo esse sucesso fez com que muitos empresários investissem no setor, como é o caso de Antonio Carvalho, do Maranhão.

Antonio, até então, possuía sua própria loja de roupas infantis, quando percebeu que o mercado de cervejas especiais no Brasil estava em constante crescimento. Após visitar uma feira de negócios em São Paulo, em 2011, o empresário decidiu investir em uma distribuidora de cervejas alemãs. Porém, em 2017, encontrou uma franquia de formato único e inovador, com um catálogo amplo de cervejas especiais e que possibilitava ao franqueado trabalhar de casa: a Confraria Paulistânia.

“Os brasileiros passaram a priorizar pela qualidade na hora de escolher uma cerveja, assim como a variedade de sabores únicos, por isso o crescente aumento da procura”, ressalta Antonio.

Atualmente, o empresário consegue administrar a franquia da sua própria casa, já que a Confraria exige uma estrutura física simples: galpão em torno de 150m2 com estrutura de estoque e escritório. Uma parte da casa foi adaptada e reservada para manter o estoque em perfeitas condições e preservar a qualidade das cervejas.

Outra facilidade é que ele consegue controlar suas operações pelo computador e celular. As redes sociais e os aplicativos de mensagens hoje são os principais meios utilizados por Antonio para realizar suas vendas: “Costumo postar fotos das cervejas nos perfis próprios da franquia e disponibilizo dois números de celular para conversar e finalizar as vendas. Comodidade e praticidades possíveis hoje por conta do avanço tecnológico que vivenciamos.”, finaliza o empresário.

