ENC Energy Brasil doa energia para três ONGs em Pernambuco

Visando ampliar suas ações e práticas ESG, além de engajar a sociedade no consumo consciente de energia sustentável, a ENC Energy Brasil, empresa líder no país em geração de energia por meio do biogás de aterro sanitário, fechou uma parceria com três ONGs sem fins lucrativos no estado de Pernambuco, o Habitat, Instituto IADIS e Centro Sabiá, para a doação de energia, compensando 100% de todo o consumo mensal das entidades pernambucanas.

A companhia doa energia limpa e renovável para as duas instituições sem fins lucrativos, totalizando mais de 4.635 MWh. A usina da ENC Energy, localizada Igarassu, em Pernambuco, produz energia a partir do biogás que é injeta no sistema de distribuição da concessionária local, a Neoenergia. Dessa forma, o consumo das empresas participantes do consórcio é abatido das contas dos clientes, seguindo o princípio da geração distribuída. Para as ONGs o desconto da tarifa é de 100% permitindo uma economia mensal de em média R$ 1.400.

Essa iniciativa visa contribuir para o desenvolvimento social e econômico dos municípios onde as instituições estão instaladas, em linha com a ODS 11 – Cidades e Comunidades Sustentáveis, da Agenda 2030 da ONU. Além disso, ampliamos as atividades sustentáveis das ONGs e da empresa. “A companhia percebeu a importância do fortalecimento comunitário para o desenvolvimento da região, prestando assistência às comunidades e promovendo a educação crítica”, afirma Igor Urasaki, Diretor de Novos Negócios da ENC Energy Brasil.

Habitat para a Humanidade Brasil é uma organização da sociedade civil que, há 30 anos, atua para combater as desigualdades e garantir que pessoas em condições de pobreza tenham um lugar digno para viver. Presente em mais de 70 países, a organização promove incidência em políticas públicas pelo direito à cidade e soluções de acesso à moradia, água e saneamento, em articulação com diversos setores e comunidades. “A parceria nos possibilita redirecionar os recursos para ampliar o impacto das nossas ações nas comunidades. Atuamos em todo o Brasil, promovendo moradia digna à população. Além disso, com a ENC Energy Brasil, temos a oportunidade de fomentar o uso de energia renovável e contribuir para o meio ambiente”, afirma Sílvia, responsável por Mobilização de Recursos, Comunicação e Voluntariado.

Outra entidade contemplada pelo programa é o Instituto de Apoio ao Desenvolvimento e Inclusão Social – IADIS -, que é uma organização sem fins lucrativos que desenvolve ações, projetos e programas para o desenvolvimento humano e socioambiental no Brasil, a partir da região Nordeste. De forma itinerante beneficia comunidades vulneráveis por meio de parcerias com associações, cooperativas, ongs e coletivos alcançando grupos tradicionais de quilombolas, pescadores, artesãs têxtis, imigrantes, entre outras. Sempre seguindo o lema Dias Melhores para Todos no contexto de equidade e ações afirmativas. “Para nós é uma alegria promover a inclusão social, gerando acessos, inovação e sustentabilidade socioambiental em comunidades vulneráveis. Com a economia financeira gerada neste programa, investiremos nossos recursos em outras atividades de manutenção e conservação de nossas sedes”, afirma Rinaldo, Sociólogo e presidente do IADIS.

Já o Centro Sabiá é uma é uma Organização Não Governamental- ONG, de natureza técnico-ecológica e educacional. Eles promovem a agricultura familiar seguindo os princípios da agroecologia, desenvolvendo e multiplicando a Agricultura Agroflorestal, também conhecida como Agrofloresta ou Sistemas Agroflorestais. “A instituição desde sempre promoveu ações que visem a preservação do meio ambiente e poder fechar uma parceria com uma empresa que também prioriza a natureza é incrível”, afirma Carlos Magno do Centro Sabiá.

Instalada no município de Igarassu, Região Metropolitana do Recife, em Pernambuco, a unidade conta com 4 motogeradores e capacidade de geração de 4MW, o suficiente para abastecer 48 mil habitantes. Hoje, a companhia atende mais de 30 clientes no estado. “Com essas parcerias, podemos compartilhar energia limpa e renovável, beneficiando não somente as instituições e seus atendidos, como também o meio ambiente. Em 2021, a companhia mitigou a emissão de 835.253, ton CO² utilizando o metano que seria emitido na atmosfera”, complementa Urasaki.

Sobre a ENC

A ENC Energy é líder no Brasil em geração de energia por meio do biogás de aterro sanitário e é a primeira empresa do ramo a emitir o certificado I-REC. Criada em 2012, a ENC Energy Brasil, subsidiária da empresa fundada em Portugal, atua em Minas Gerais, Maranhão, Rio de Janeiro, Paraná, São Paulo e Pernambuco. A companhia é responsável por nove usinas de geração de energia a partir do biogás proveniente da decomposição do lixo orgânico nos aterros. A energia gerada a partir do biogás de aterro é comercializada no mercado livre e no sistema de geração distribuída, com foco principalmente em pequenas e médias empresas. Em 2021, a companhia vendeu mais de 254 mil certificados I-RECs e mitigou a emissão de 835.253, ton CO²/ano.