Encontro de Noivas reúne fornecedores de todos os segmentos de casamento em Paudalho

O Encontro de Noivas HOJE TEM SIM NA FAZENDA está em sua segunda edição, e este ano estará acontecendo nos dias 06 e 07 de agosto, das 10h às 17h.

O evento idealizado por Luciana Lemos, acontece na Fazenda Sol Nascente – Paudalho-PE, um belíssimo espaço, voltado para Eventos, Ecoturismo e Hospedagem, com paisagens lindas para deixar ainda mais romântico o grande dia dos noivos.

Durante esses dois dias os Noivos poderão conhecer 25 fornecedores de todos os segmentos de casamento. Também será disponibilizada degustação para os casais inscritos. Além de poderem fechar contratos com descontos e brindes, os casais poderão organizar seu casamento completo em um só lugar.

Para participar, os casais precisam se inscrever através do WhatsApp: (81) 9 8728-6014

Conheça os fornecedores presentes ao evento:

•Espaço: Fazenda Sol Nascente

•Cerimonial: Elegance Assessoria e Cerimonial

•Buffet: Mônica Marques

•Decoração: Rodrigo Silva

•Locação de Móveis: Loc Móveis

•Fotos: Rodrigo César

•Filmagem: BJota Films

•Iluminação: Alexandre Ribeiro

•Bolo: Vane Marques

•Doces e Bem Casados: Santos Bem Casados

•Orquestra: Orquestra Quatro Estacoes

•Banda Gospel: Music Love

•Toldos e Estruturas: TopGrid Eventos

•Gerador e Piso de Led: Lannart Oliveira

•Barman: Lounge Drinks

•Convites e Caixas: Jaquelyne Lapenda

•Make Hair: Celli Lima

•Kit Noiva: Amelia Carneiro

•Acessórios para Noivas: Flor e Laço

•Aluguel de Roupas: Linda e Sensual

•Foto Lembrança: Cabe na Foto

•Agência de Viagens: Agora Vai Turismo

•Sandálias: Elegance Brindes

•Bolo de Rolo: Joselma Santana

•Food Bike: Dream Gelato